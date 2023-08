Z kim z polityków zostawiłbyś dziecko, a z kim założył biznes? Polacy mają faworytów [SONDAŻ]

W sondażu przeprowadzonym dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ankieterzy zadali Polakom cztery pytania dotyczące zaufania dla polityków. Pierwsze pytanie brzmiało, któremu politykowi pożyczylibyście pieniądze? Okazuje się, że połowa badanych nie dałaby pożyczki żadnemu z polityków. Największe zaufanie Polaków, którzy byliby gotowi udzielić pożyczki, uzyskali Donald Tusk (14,2 proc.), Jarosław Kaczyński (12,5 proc.) i Rafał Trzaskowski (9,1 proc.).

REKLAMA

Kolejne pytanie dotyczyło perspektywy zakładania z politykami wspólnego biznesu. Znaczna część ankietowanych w ogóle nie wyobraża sobie takiego scenariusza (44,5 proc.), jednak finalnie badani wskazali kilku kandydatów. Najwięcej osób jako najlepszego partnera biznesowego wskazało premiera Mateusza Morawieckiego (wybrało go 14,3 proc. badanych). Kolejne miejsca zajęli Sławomir Mentzen (12,2 proc.) oraz Rafał Trzaskowski (10,8 proc.). O wiele niższe zaufanie respondenci mieli m.in. do Szymona Hołowni, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. Najmniej ankietowanych wymieniało Roberta Biedronia (0,7 proc.), Beatę Szydło (0,6 proc.) i Jacka Sasina (0,5 proc.).

Zobacz wideo Tusk pojedzie do Brukseli? "Składam uroczyste przyrzeczenie"

Z kim z polityków zjadłbyś wspólny obiad, a z kim zostawił dziecko?

"Drugi blok pytań dotyczy spraw codziennych i tego, w jaki sposób postrzegamy rodzimych polityków. O ile niektórzy z nich udowodnili, że są w stanie obracać dużymi pieniędzmi i są w tym dość skuteczni, o tyle w tym wypadku pytamy o to, którego polityka uważacie za wyjątkowo godnego zaufania. Na tyle, by wpuścić go do własnego domu na wspólny obiad lub nawet, by zostawić dziecko pod jego opieką" - czytamy w opisie sondażu.

Polacy chętnie zjedliby w towarzystwie Rafała Trzaskowskiego (18 proc.), Donalda Tuska (17,1 proc.) i Szymona Hołowni (13,4 proc.). Byliby gotowi zaprosić w swoje progi także Mateusza Morawieckiego (11,3 proc.). Jedynym politykiem, którego nikt nie zgodziłby się zaprosić na obiad był Krzysztof Bosak.

Z kim Polacy zostawiliby dziecko? Największe zaufanie respondentów wzbudza Rafał Trzaskowski (14,4 proc.), Donald Tusk znalazł się na drugim miejscu zestawienia ze znacznie niższym wynikiem (8,6 proc.), a Beata Szydło zajęła miejsce trzecie (7,9 proc.). Nikt z ankietowanych nie zdecydowałby się zostawić dziecka z Błaszczakiem, Sasinem, Ziobro i Bosakiem.

Sondaż dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadził United Surveys w dniach 25-26 sierpnia na grupie 1000 osób.