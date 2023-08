Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego Polskiego Ruchu Antywojennego wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej 18 sierpnia. PKW uznała jednak, że nie dołączono wystarczającej liczby podpisów złożonych przez obywateli (powinno być ich co najmniej tysiąc). Urzędnicy wyliczyli, że 611 podpisów było złożonych prawidłowo, a pozostałe 459 zawierało wady (dotyczące m.in. imienia i nazwiska, adresu lub numeru PESEL). PKW wezwała komitet do złożenia poprawnych list, jednak do tego nie doszło. W związku z tym w ubiegłotygodniowej uchwale odmówiła przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia przedstawił stanowisko w sprawie porozumienia z Konfederacją. "To jest splunięcie w twarz"

Jak podała "Rzeczpospolita", Państwowa Komisja Wyborcza złożyła też zawiadomienie do prokuratury w związku z "potencjalnymi fałszerstwami". Pełnomocnik komitetu Polskiego Ruchu Antywojennego twierdzi jednak, że o żadnych fałszerstwach nie może być mowy. - Podpisy były zbierane w terenie i dostarczane drogą pocztową na adres komitetu, a następnie złożone w PKW. Jesteśmy młodym ruchem, zarejestrowanym jako stowarzyszenie zaledwie kilka miesięcy temu, a nasi działacze nie mają jeszcze doświadczenia w zbiórce podpisów. Zresztą o błędy nietrudno, zwłaszcza po wprowadzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, bo np. wiele osób wpisuje adres zameldowania zamiast zamieszkania, wymaganego przez prawo - mówił w rozmowie z dziennikiem.

"Tezy zbieżne z przekazem rosyjskiej propagandy"

Wojnę w Ukrainie określa jako "wojnę amerykańską", a wsparcie militarne, jakiego Polska udziela wraz z sojusznikami walczącej w Rosją Ukrainie to według niego "agresywna polityka wschodnia Warszawy". Agresywna, bo skierowała przeciwko Rosji, z którą nie można "się skłócać". To pokrótce zestaw poglądów, jakie prezentuje Leszek Sykulski. Lider Polskiego Ruchu Antywojennego jest doktorem nauk społecznych, historykiem, nauczycielem akademickim, a także prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

W kwietniu 2022 roku przeprowadził wywiad z rosyjskim ambasadorem Sergiejem Andriejewem. W trakcie rozmowy dyplomata wielokrotnie zapewniał, że odpowiedzialność za eskalację konfliktu na wschodzie ponosi Kijów oraz państwa Zachodu, które wspierają Ukrainę. Sykulski tego nie zdementował, a stworzył okazję do głoszenia propagandy Kremla.

"Leszek Sykulski jest jednym z komentatorów infekujących polską przestrzeń informacyjną tezami zbieżnymi z przekazem rosyjskiej propagandy przeciwko Polsce. To bardzo szkodliwe działania. Nadawanie rozgłosu takim treściom jest niebezpieczne dla Polski" - pisał na platformie X (dawniej Twitter) przed kilkoma miesiącami ówczesny rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że do tej pory wpłynęły 94 zawiadomienia o utworzeniu komitetu w wyborach do Sejmu i Senatu. W ośmiu przypadkach doszło do odmowy rejestracji. W jednym przypadku (komitet Ruchu Społecznego Agrounia Tak) doszło do samorozwiązania w związku z nawiązaniem współpracy lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka z Koalicją Obywatelską.