Wybory 2023. Obserwatorzy nie zostali wpuszczeni na zebrania komisji. W jednej wezwano policję

"Obserwatorium Wyborcze ocenia zgodność prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa (w tym mediów publicznych) czy prawo wyborców do zgłaszania protestów wyborczych" - czytamy na stronie organizacji. Tymczasem we wtorek obserwatorzy podali w mediach społecznościowych, że nie zostali wpuszczani na inauguracyjne zebrania trzech z pięciu okręgowych komisji wyborczych. "Był mail z Krajowego Biura Wyborczego mówiący, że mamy prawo obserwować komisje wyborcze dopiero od dnia wyborów" - czytamy.

Obserwatorzy wyborczy nie zostali wpuszczeni na zebrania komisji. W Warszawie wezwano policję

Bez żadnych problemów obserwatorzy zostali wpuszczeni w Szczecinie, gdzie udzielano im odpowiedzi na zadawane pytania. W Białymstoku udało się natomiast dopiero po interwencji jednego z członków, który na miejsce wrócił z ekipą TVN24. Obserwatorom miano odmówić wstępu jednak w Koszalinie i Warszawie, TVN24 podaje nawet, że w stolicy wezwano policję.



- Skończyło się na tym, że wezwana została policja. Wyszedłem, nie stawiając żadnych oporów. A to, że pojawili się mundurowi to bardzo dobrze, bo cała sytuacja została udokumentowana. Rano tego samego dnia dzwoniłem do delegatury z pytaniem, gdzie i o której godzinie odbędzie się posiedzenie. Otrzymałem taką informację, nikt natomiast nie mówił, czy mnie wpuszczą, czy nie - powiedział prezes stowarzyszenia Marcin Skubiszewski w rozmowie z TVN24.

"To jest groźne, bo przed dniem wyborów komisje okręgowe robią rzeczy bardzo ważne dla prawidłowości wyborów, np. sprawdzają podpisy poparcia dla list kandydatów, a zarejestrowanie lewych list (z nieprawidłowymi podpisami) dużo zmienia: taka lista ma prawo do czasu w TVP (kosztem czasu innych list), prawo do obsadzania komisji wyborczych, czasem ma nazwiska kandydatów myląco podobne do popularnych kandydatów" - tłumaczy Obserwatorium Wyborcze, a jako kolejny przykład podaje zlecanie kart do głosowania przed dniem wyborów. "Właśnie wskutek mylących kart PiS wygrał wybory do Senatu w Jeleniej Górze (kandydat partii kanapowej dostał logo Lewicy, co zmyliło część wyborców)" - czytamy.

Obserwatorzy społeczni mają prawo do odwiedzenia komisji przed wyborami. Co mówi prawo?

OW powołuje się na art. 103b par. 1 pkt. 1. Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim "mąż zaufania może być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, w szczególności być obecny przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą, przekazywaniu danych z protokołu przez rejonową komisję wyborczą, sprawdzaniu pod względem arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania przez pełnomocników, o których mowa w art. 173, oraz sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wprowadzania danych do sieci elektronicznego przesyłania danych". Art. 103c uściśla natomiast, że przepisy dotyczące mężów zaufania stosuje się także w przypadku obserwatorów społecznych.

- Jako stowarzyszenie, do którego celów statutowych należy między innymi troska o demokrację, mamy prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - podkreślił Skubiszewski.

Według OW od czasu wyborów kopertowych "komisje okręgowe są całkowicie opanowane przez PiS". Wówczas, jak czytamy, wielu członków podało się do dymisji ze względu na masowe łamanie prawa.

"Podsumowując: na podstawie maila urzędniczki wyłączono art. 103b § 1 pkt 1 kodeksu wyborczego z takim skutkiem, że czynności decydujące o tym, czy wybory będą uczciwe, mają być wykonywane przez komisje opanowane przez PiS, a nikt postronny nie może tego obserwować" - pisze na zakończenie organizacja.