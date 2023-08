W środę 30 czerwca na Campusie Polska Przyszłości odbyła się debata prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Jedna ze zgromadzonych osób krzyknęła do lidera PO, by ten "wytłumaczył się z Giertycha". Tusk nie omieszkał odnieść się do tych słów.

Giertych na listach KO. Tusk tłumaczy: Też odczuwam dyskomfort, ale Kaczyński ma większy

- Moja kalkulacja była prosta: nie mam gwarancji, a jestem w sytuacji lidera partii, która nie ma ich (PiS - red.) pieniędzy, nie ma ich telewizji, nie mam ich podsłuchów, a nawet jakbyśmy mieli, to byśmy ich nie stosowali - powiedział Tusk i dodał: -Trzeba być sprytnym, bezwzględnym, szybszym ani przez sekundę nie spoczywać i nie dać im odpocząć.

Donald Tusk przyznał także, że obecność Romana Giertycha na liście Koalicji Obywatelskiej jest dla niego nieco problematyczna. - Część z was odczuwa dyskomfort z powodu tego ostatniego miejsca Romana Giertycha? To ja wam powiem: ja też! - stwierdził Tusk. - Ale większy dyskomfort ma Kaczyński! To ludzie, rachunek jest prosty - dodał lider PO.

Tusk zapewnił także, że Giertych "nie będzie decydował w sprawie edukacji czy praw kobiet", bo nie chce, by zmieniał swoje poglądy. Adwokat zadeklarował jednak, że jeśli wejdzie do parlamentu, to będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu.

Roman Giertych a aborcja. "Poglądu w tej sprawie nie zmieniam"

Jak pisaliśmy, "Gazeta Wyborcza" podała, że kierownictwo KO postawiło Giertychowi ultimatum, zgodnie z którym polityk do środy miałby zadeklarować chęć poparcia ustawy liberalizującej prawo do aborcji w Polsce. Tego dnia Giertych opublikował jednak w mediach społecznościowych wpis, w którym zaznaczył, że "poglądu w tej sprawie nie zmienia". "Uważam aborcję za coś złego, choć czasem dopuszczalnego (np. stan wyższej konieczności). Uważam wyrok Przyłębskiej za nieistniejący, zły, głupi i mający wyłącznie tragiczne skutki. Tragedia ta dotknęła kobiety, ale także zmieniła poglądy dużej części społeczeństwa. W wydaniu tego wyroku uczestniczyły osoby nieuprawnione, więc prawnie go nie ma. Tak naprawdę wydał go Jarosław Kaczyński" - stwierdził adwokat i dodał: "Te wybory jednak nie dotyczą usuwania ciąży, tylko usuwania grupy łamiących Konstytucję złodziei od władzy".

Na koniec Giertych zapewnił jednak, że jeżeli tylko zostanie wybrany, to po wyborach będzie "lojalnym i przestrzegającym dyscypliny członkiem klubu". "To jest oczywiste, gdyż polityka to gra zespołowa" - podkreślił.