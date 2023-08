Mówiła, że "nie chce żydostwa i LGBT". Była dziewczyna Królikowskiego ogłosiła start w wyborach

Samuela Torkowska-Górska, była dziewczyna Antoniego Królikowskiego, a obecnie żona modela Rafała Torkowskiego ogłosiła na swoim instagramowym profilu, że startuje do Sejmu z ramienia Konfederacji.

Była dziewczyna Królikowskiego kandyduje do Sejmu. "Nie chcę żydostwa i LGBT"

"Drodzy przyjaciele, stało się! Mam ogromną przyjemność ogłosić swoją kandydaturę do sejmu z ramienia Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych" - napisała w mediach społecznościowych. Do wpisu kobieta załączyła zdjęcie z Konradem Berkowiczem. Jak dodała, "więcej szczegółów już niedługo". Próbowaliśmy skontaktować się z politykami Konfederacji, by potwierdzić tę informację, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Samuela Torkowska-Górska zasłynęła między innymi udziałem w programie "Top Model" emitowanym na antenie TVN. Jednak to w lipcu 2021 roku o kobiecie zrobiło się głośno, kiedy na profilu Konfederacji na portalu X (Twitter) umieszczono nagranie, na którym wyjaśniała, dlaczego popiera partię.

- Pytanie dlaczego popieram Konfederację? Popieram, dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą sobie albo nie chce im się po prostu. Jestem przeciwko bandzie czworga, która od upadku komuny i dłużej rządzi w Polsce. Są to ludzie skorumpowani, niekompetentni, obrzydliwi i są to czorty. Konfederacja to jest drużyna mega młodych sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są też świetne babki, z wielkim entuzjazmem, pomysłem na gospodarkę, na życie społeczne - mówiła na nagraniu.

- Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność - mówiła dalej. Nagranie zniknęło z profilu Konfederacji, jednak jego kopie można znaleźć w sieci, w portalu X zamieścił je m.in. Koroluk (rozmowę z nim o demaskowaniu Konfederacji możesz przeczytać TUTAJ).

Jakiś czas później Torkowska-Górska przekonywała w rozmowie na kanale wRealu24, że jest "bardzo tolerancyjną osobą" i że nie jest rasistką ani antysemitką. - Żydostwo to jest całkiem normalne słowo - mówiła, zapewniając, że nie jest to słowo obraźliwe.