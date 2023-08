30 sierpnia Bronisław Komorowski udzielił wywiadu na antenie Radia Zet. Podczas rozmowy odniósł się do najbliższych wyborów oraz planów Donalda Tuska dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Przyznał, że stanął przed poważnym dylematem.

Wybory parlamentarne 2023. Bronisław Komorowski zdradził, na kogo chce zagłosować. "Mam z tym kłopot"

Dziennikarka Radia Zet zapytała byłego prezydenta, na kogo chce zagłosować w najbliższych wyborach, które odbędą się w październiku. - Nie będę ukrywał, mam z tym kłopot. Z jednej strony bardzo chciałbym zagłosować na Michała Szczerbę. To jest mój były asystent, którego niezwykle wysoko cenię jako posła opozycji, człowieka pracowitego, szlachetnego i z pomysłami. Wiem, że jest na dalszym miejscu listy warszawskiej - przyznał Bronisław Komorowski.

Nie ukrywał jednak, że zastanawia się również nad wyborem innego kandydata. - Z drugiej strony chciałbym zagłosować na listę Trzeciej Drogi. Dzisiaj wszyscy wiemy, że o tym, co wydarzy się po wyborach, nie będzie decydowało to, kto będzie na pierwszym miejscu (...), tylko kto będzie na trzecim, bo wtedy będzie wiadomo, czy da się stworzyć większościową koalicję anty-pisowską, czy też nie - stwierdził.

- Każdy, kto chce, aby nie tylko był sukces jednego dnia, kiedy ogłoszone zostaną wyniki wyborów, ale sukces w formie zmiany rządów, w zasadzie powinien oddać głos na którąś z tych partii spoza tej głębokiej polaryzacji. Ja myślę tu przede wszystkim o Trzeciej Drodze - dodał Komorowski.

Tusk złożył przyrzeczenie ws. KPO. Komorowski: "Wyborcze stroszenie piór"

Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Sopocie (27 sierpnia) nawiązał do środków z KPO. - Składam uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy (...). Jest tylko jedno państwo w całej UE, do którego ani jedno euro nie trafiło. To jest Polska - mówił Tusk.

Bronisław Komorowski skomentował tę wypowiedź Tuska. - To wyborcze stroszenie piór, że pojadę, załatwię w ciągu pięciu godzin, ale to jest uzasadnione tym, że w moim przekonaniu zmiana rządu, nie tylko wygranie wyborów, ale zmiana rządu, czyli stworzenie koalicji większościowej, będzie odczytywane przez KE, jeśli nie jako gwarancja, to jako daleko idąca szansa na przeprowadzenie ustaw zmieniających te wszystkie pseudoreformy Ziobry, co może stanowić postawę właśnie do odblokowania pieniędzy - powiedział Bronisław Komorowski.