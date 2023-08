"Lex Tusk". PiS zgłosiło swoich kandydatów na członków komisji

Zobacz wideo "Oszuści, oszuści!". Witek: Za chwileczkę skorzystam z uprawnień regulaminowych

We wtorek 29 sierpnia o godzinie 20:00 minął termin zgłaszania kandydatów na członków komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów, nazywanej przez opozycję "lex Tusk". Dyrektor Centrum Informacji Sejmowej, którego cytuje Onet, przekazał, że klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił dziewięciu kandydatów do komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej kandydatami na członków komisji są: Sławomir Cenckiewicz (historyk, autor serialu "Reset" transmitowanego na antenie TVP), Łukasz Cięgotura (współpracownik Cenckiewicza), Michał Wojnowski (ekspert ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Przemysław Żurawski vel Grajewski (przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Kancelarii Prezydenta RP), Marek Szymaniak (zastępca dyrektora w gdańskim Muzeum II Wojny Światowej), Marek Czeszkiewicz (były prokurator i członek Trybunału Stanu), Andrzej Kowalski (były Szef Służby Wywiadu Wojskowego), Andrzej Zybertowicz (doradca prezydenta Andrzeja Dudy) oraz Arkadiusz Puławski (zastępca dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego).

"Lex Tusk". Opozycja nie zgłosiła kandydatów na członków komisji

PiS jako jedyna partia zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów. Opozycja od dawna zapowiadała, że nie zamierza tego zrobić. - Powoływanie komisji na kilka tygodni przed wyborami i mówienie, że ma służyć wyjaśnianiu czegokolwiek to kpina z nas, obywateli. Fałsz, obłudę i cynizm można wyczuć na odległość i wszyscy obywatele to wyczuwają - mówił senator Krzysztof Kwiatkowski po tym, jak w piątek marszałkini Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się do klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o przedstawianie kandydatur na członków komisji z terminem do wtorku.

Zgodnie z ustawą, komisja ds. rosyjskich wpływów ma liczyć 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługiwało każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu, w terminie wskazanym przez marszałkinię.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 została powołania ustawą, która weszła w życie 31 maja 2023 roku. Kilka dni wcześniej podpisał ją Prezydent RP Andrzej Duda i zapowiedział jej skierowanie jej do TK. Jednak już 2 czerwca prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy. Doprecyzowano w niej między innymi kwestie wyboru członków komisji. W ocenie prezydenta, w komisji nie powinni zasiadać obecni parlamentarzyści. Inna zmiana dotyczyła trybu odwoławczego od decyzji komisji - w myśl prezydenckiej propozycji - skarga ma być kierowana do sądu apelacyjnego, a nie administracyjnego. Andrzej Duda zaproponował również zniesienie tzw. środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Nowelizacja weszła w życie w sierpniu.