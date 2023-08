Akcja Demokracja, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Miłość Nie Wyklucza, Komitet Obrony Demokracji i ponad 30 innych fundacji skierowały do Państwowej Komisji Wyborczej apel w sprawie październikowego referendum. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało uchwałę, zgodnie z którą głosowanie ma odbyć się tego samego dnia, co wybory parlamentarne.

Referendum 15 października. Organizacje apelują do Państwowej Komisji Wyborczej

Organizacje postulują dołączenie do wytycznych dla obwodowych komisji "instrukcji dotyczącej prawa wyborców do odmowy wzięcia udziału w referendum". Ich zdaniem powinny zawierać zalecenie dla członków komisji obwodowych, które nakazuje im "każdorazowe pytanie wyborców, w których głosowaniach/głosowaniu chcą wziąć udział" oraz "przestrzegania obowiązku odnotowania w polu 'uwagi', znajdującym się w spisie wyborców, niepobrania przez wyborcę określonych kart do głosowania". "Wraz z 36 organizacjami pozarządowymi apelujemy do Przewodniczącego PKW o zagwarantowanie wyborcom i wyborczyniom realnej możliwości odmowy wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym, zaplanowanym na dzień wyborów" - napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka na X.

Sygnatariusze listu zapewniają, że zależy im na tym, by "zagwarantowane były uczciwość i przejrzystość procesu wyborczego oraz uwzględnione prawo wyborców do podejmowania swobodnej decyzji udziału lub powstrzymania się od udziału w wyborach lub w referendum". Jednocześnie podkreślono, że "pytania referendalne opierają się na wprowadzających w błąd stwierdzeniach".

Referendum ma charakter plebiscytu wyraźnie sprzyjającego jednej opcji politycznej. To prowadzi do wypaczenia samej istoty referendum jako ważnej instytucji demokratycznej. Tym bardziej wyborcy powinni mieć zagwarantowane nie tylko teoretyczne prawo, ale realną możliwość odmowy wzięcia w nim udziału

- czytamy w liście. Dodano, że PKW powinna wyjaśnić, "jak ustalana jest frekwencja w referendum ogólnokrajowym, czym jest karta ważna/nieważna, a czym głos ważny/nieważny oraz przedstawiła informację o prawie wyborcy do odmowy wzięcia udziału w głosowaniu referendalnym i sposobie skutecznego skorzystania z tego prawa". Pełna treść apelu do Przewodniczącego PKW wraz z wszystkimi podpisami dostępna jest m.in. na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Sejm przyjął uchwałę ws. referendum

Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu na 15 października referendum ogólnokrajowego bezwzględną większością w głosowaniu 17 sierpnia. Za głosowało 226 posłów, przeciw było 210, a wstrzymało się siedmiu parlamentarzystów. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło pytania referendalne kilka dni przed posiedzeniem Sejmu:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

W spotach, w których PiS przedstawiło pytania, iksem zaznaczone były odpowiedzi "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa".