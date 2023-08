Ma wątpliwości, czy Putin to zbrodniarz. Trzecia Droga tłumaczy się z wyboru kandydatki do Senatu

Małgorzata Zych ma kandydować w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Potwierdzam przyjęcie propozycji kandydowania z paktu senackiego, jaką złożył mi w imieniu PSL marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jestem zaszczycona, że mam możliwość kandydowania do Senatu jako tarnobrzeżanka, reprezentowania Tarnobrzega i mieszkańców całego okręgu 54. w najbliższych wyborach - powiedziała aspirująca polityczka w rozmowie z portalem NadWisłą24.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ekipa gotowa pogonić PiS w cholerę". Robert Biedroń zapowiedział gotowość Lewicy do wyborów

Kosiniak-Kamysz: Jeśli Zych nie potępi działań Putina, nie będzie naszą kandydatką

Do kandydatury Małgorzaty Zych odniósł się we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Campusu Polska Przyszłości 2023 w Olsztynie. - Jeżeli ktoś może przejść ze złej strony na dobrą, moim zdaniem trzeba go zaprosić, trzeba dać mu szansę. Na listach innych komitetów wyborczych widzę wiele takich przykładów. Ale to nie jedyny argument, żeby dać szansę na bycie po "zielonej" czy też dobrej stronie mocy - mówił lider PSL. Jak dodał, "to jest też szansa, żeby odbić jakąś część wyborców, którzy idą w stronę Konfederacji".

- Czy nam się to podoba, czy nie, jeżeli chcemy wygrać wybory, to nie możemy się zamknąć w swojej bańce, bo ta bańka jest za wąska. Jeżeli nie przejmiemy części wyborców, którzy cztery lata temu głosowali na PiS, a może tych, którzy teraz rozważają głosowanie na Konfederację, to nie wygramy tych wyborów - mówił polityk. Kosiniak-Kamysz postawił jednak Małgorzacie Zych warunek. Ma ona jasno zadeklarować, że potępia Putina, jego działania w Ukrainie oraz ludobójstwo, za który jest on odpowiedzialny. - Jeśli nie stanie po stronie naszych wartości, to nie będzie naszą kandydatką - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Konfederacja odcina się od Małgorzaty Zych. "Nie nadaje się do polityki"

Zych w 2019 roku startowała do Sejmu z list Konfederacji, ale ostatecznie nie zdobyła mandatu. Jeden z liderów ugrupowania Krzysztof Bosak powiedział w ubiegłym tygodniu na antenie Polsat News, że Zych "nie nadaje się do polityki". - To osoba, którą usunęliśmy z partii, bo uznaliśmy, że nie nadaje się do polityki. Jestem zaskoczony, że Koalicja Obywatelska kompletnie nie weryfikuje kandydatów i wystawia do Senatu ludzi, których my nie zdecydowaliśmy się wystawiać - mówił Krzysztof Bosak. - Historia naszej współpracy jest zakończona - dodał. Zych w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" stwierdziła z kolei, że nie było podstaw do usunięcia jej z Konfederacji.

Małgorzata Zych o "banderowskich okrzykach na placu Zamkowym"

Małgorzata Zych jest znana między innymi ze swojej antyukraińskiej postawy. Kobieta angażowała się między innymi w akcję "Stop Ukrainizacji Polski". Na jej profilu na portalu X można znaleźć wiele wpisów, które to potwierdzają. Zapytana przez dziennikarza Wirtualnej Polski, czy Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, odparła, że "nie zna się na wielkiej polityce". Mówiła o "wielkiej tragedii narodu ukraińskiego", jednak nie przyznała wprost, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, mimo ponownych pytań. - Od tego są odpowiednie instytucje, które będą to stwierdzać - dodała.

Zych została zapytana także przez dziennikarkę "GW" o jej stosunek do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. TK uznał wówczas aborcję z powodów uszkodzenia płodu lub jego poważnej choroby jako niezgodną z Konstytucją RP. - Ja jestem za ochroną życia. Jest to zgodne z wartościami chrześcijańskimi, katolickimi. Tak mówi nauka Jana Pawła II (...). Nie chciałabym, żeby z góry przesądzano o tym, na podstawie jakichś domniemań, tego, że ktoś jest chory, że ta osoba ma stracić życie - mówiła Zych.