Szef Ordo Iuris chwali Koalicję Obywatelską za Giertycha. Pisze o zgodzie w sprawie "ochrony życia"

Mecenas Roman Giertych poinformował w niedzielę 27 sierpnia w swoich mediach społecznościowych, że wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. "Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" - napisał na platformie X.

"Kandydowanie Romana Giertycha z list opozycji to dobry znak. Pewne sprawy przestają być kością niezgody i osią polaryzacji. Świat, w którym posłowie rządowi i opozycji zgadzają się w sprawach fundamentalnych, jak obrona życia, będzie lepszą Polską" - napisał Kwaśniewski w portalu X (dawny Twitter).

Giertych o aborcji: "Tragiczne dziedzictwo", "nowe barbarzyństwo"

Giertych ostatni raz na temat aborcji wypowiadał się, gdy w USA obsadzony ludźmi Trumpa Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe vs. Wade, który na początku lat 70. zalegalizował aborcję. W konsekwencji część stanów, w tym Teksas, wprowadziła mniej i bardziej restrykcyjne zakazy aborcji. "W Teksasie, za zgodą SN, de facto zlikwidowano aborcję. Zmienia się powoli na świecie podejście do tego tragicznego dziedzictwa XX wieku" - cieszył się polityk.

Gdy jeszcze zasiadał w rządzie, podczas spotkania ministrów edukacji krajów członkowskich UE, Giertych oświadczył, że aborcja to "przestępstwo legalizowane przez wiele parlamentów" i jest "nową formą barbarzyństwa". Związki osób tej samej płci nazwał natomiast "odchyleniem od prawa naturalnego". Po fali oburzenia tłumaczył, że najostrzejsze fragmenty jego wystąpienia to cytaty z Jana Pawła II.

W 2012 roku w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Giertych był pytany, czy chce zaostrzyć ustawę antyaborcyjną. - Nie ma takiej możliwości - stwierdził mecenas.

Stanowisko KO ws. aborcji. Giertych się zgodzi?

PO deklarowała ustami Donalda Tuska, że na listach wyborczych nie znajdzie się miejsce dla osób, które nie popierają prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży. O aborcję w kontekście kandydatury Giertycha dziennikarze pytali szefa klubu KO Borysa Budkę. - Jestem przekonany, że do tej decyzji ostatecznej, do czasu rejestracji list będzie jasna deklaracja. Donald Tusk mówił wyraźnie rok temu: "Na liście Koalicji Obywatelskiej nie będzie osób, które nie zgadzają się na prawo wyboru kobiety" - odparł polityk. Proszony o sprecyzowanie, dodał, że "przed ostateczną rejestracją list, z pewnością każdy kandydat będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację".