Był w rządzie PiS. Dziś krytykuje referendum. "To cofnięcie nas do czasów komunizmu"

- Według mnie to jest niedopuszczalne. Jest to cofnięcie nas do czasów komunizmu, gdzie Polacy się obawiali bojkotować wybory, obawiali się konsekwencji - powiedział Jacek Czaputowicz, pytany o październikowe referendum. - Ten, który odmówi przyjęcia karty, to przecież jest oczywiste, że nie głosował na PiS. I jego nazwisko zostanie oznaczone jako wróg tej władzy, więc będzie to taka lista proskrypcyjna - podkreślił były szef MSZ w rządzie PiS.

