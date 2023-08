Polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak miała znaleźć się na 13. miejscu listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu wyborczym nr 24, czyli w województwie podlaskim. Jednak po jej słowach ws. aborcji, ugrupowanie wycofało się ze swojej propozycji.

Media: Jana Shostak jednak wystartuje w wyborach. Będzie kandydować z list Lewicy

W sprawie głos zabrał wcześniej współprzewodniczący Nowej Lewicy. Robert Biedroń powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "opozycja demokratyczna ma obowiązek stać po stronie kobiet i dzisiaj kwestia aborcji jest kwestią po stronie opozycji, jeśli chodzi o jej rozwiązanie". - Jeżeli Jana Shostak nie znalazła swojego miejsca w Koalicji Obywatelskiej, to zapraszamy do Lewicy, bo Lewica zawsze była, jest i będzie po stronie kobiet - nie tylko w deklaracjach, ale także w praktyce, bo piękne słowa nie wystarczą, potrzebne są też czyny, dlatego z dumą przyjmiemy Janę Shostak na nasze listy - stwierdził Biedroń.

Onet w poniedziałek potwierdził słowa Roberta Biedronia. Jak wynika z informacji uzyskanych przez portal, "Jana Szostak będzie kandydować do Sejmu z listy Lewicy w Poznaniu". Posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska, która zajmuje drugie miejsce na poznańskiej liście, przekazała w rozmowie z portalem, że "dostała informację, że Jana Szostak będzie startować z poznańskiej listy". - Nie będzie to czołowe miejsce, bo pierwsze pozycje są już ustalone, na pewno nie pierwsza piątka. A z którego dokładnie miejsca wystartuje, to się okaże w ciągu kilku dni - powiedziała, dodając, że "cieszy się z obrotu sprawy".

- Wiem również, że jest związana z Poznania, gdzie między innymi podjęła studia. Nie bardzo rozumiem to całe zamieszanie wokół niej i dlaczego KO ją usunęła, ja na pewno bym tak nie postąpiła wobec niej - stwierdziła posłanka. - Wiem, co powiedziała o aborcji, ale nie wiem dokładnie, w jakim kontekście padły jej słowa. Być może, mówiąc o przerywaniu ciąży na każdym etapie jej trwania, miała na myśli wstrząsające historie z kraju o zgonach kobiet w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Moje stanowisko jest takie, że do 12. tygodnia ciąży można ją przerwać, jeśli taką decyzję podejmą matka i ojciec - mówiła Kretkowska.

Jana Shostak wykluczona z list wyborczych KO. Za słowa o aborcji

Przypomnijmy, Jana Shostak nie będzie kandydować do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej z powodu ostatnich wypowiedzi na temat przerywania ciąży. Shostak stwierdziła w wywiadzie dla Onetu, że w sprawie aborcji jest "za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie". Na pytanie o to, czy opowiada się za możliwością przerwania ciąży przez cały okres jej trwania, odparła, że tak i określiła się jako "współczesna sufrażystka". - Uważam, że to z ich strony niekulturalne, że najpierw komunikuje się coś w mediach, a dopiero potem dowiaduje się o tym kandydat - oceniła później Shostak. Dodała, że nie żałuje swoich słów.