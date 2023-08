Budka został zapytany o stanowisko Giertycha ws. aborcji. "Będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację"

Mecenas Roman Giertych poinformował w niedzielę 27 sierpnia w swoich mediach społecznościowych, że wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. "Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" - napisał na platformie X.

REKLAMA

Zobacz wideo Budka o referendum: To będzie próba ominięcia przepisów, dotyczących finansowania kampanii wyborczej

Budka o Giertychu na listach wyborczych KO: Każdy kandydat będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację

Decyzja Donalda Tuska o umieszczeniu Giertycha na listach wyborczych rozmija się z jego obietnicą złożoną w ubiegłym roku. Lider Platformy Obywatelskiej powiedział wówczas podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie, że na jego listach nie znajdą się osoby, które nie popierają aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Szef klubu KO Borys Budka został zapytany w poniedziałek w Sejmie przez dziennikarzy o to, czy Roman Giertych zmienił swoje stanowisko ws. aborcji. Mecenas stwierdził między innymi dwa lata temu, że stanowisko PO ws. aborcji - czyli przerywanie ciąży możliwe do 12. tygodnia - to "straszny błąd". - Jestem przekonany, że do tej decyzji ostatecznej, do czasu rejestracji list będzie jasna deklaracja. Donald Tusk mówił wyraźnie rok temu: "Na liście Koalicji Obywatelskiej nie będzie osób, które nie zgadzają się na prawo wyboru kobiety" - odparł polityk.

Dopytywany przez dziennikarzy odparł, że "nie wie, jak może czytelniej powiedzieć". - Na listach KO nie będzie osób, które w jakiś sposób nie są w stanie wpisać się w program Koalicji. A więc przed ostateczną rejestracją list, z pewnością każdy kandydat będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację. Jeśli takiej nie złoży - nie będzie na liście - zaznaczył Borys Budka.

Roman Giertych ma trafić na ostatnie miejsce na liście w okręgu świętokrzyskim (obejmującym m.in. Kielce). Jak nieoficjalnie ustalił przed kilkoma dniami dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, "jedynką" na liście PiS w tym samym okręgu ma być prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wicepremier potwierdził w weekend w rozmowie z Polsat News, że nie wystartuje z Warszawy.

Warto zwrócić uwagę, że okręg świętokrzyski nie jest łatwym miejscem dla Platformy Obywatelskiej. Od 2005 roku nieprzerwanie wygrywa tam PiS. W ostatnich wyborach (w 2019 roku) obecna partia rządząca uzyskała tam ok. 55,2 proc. głosów, co przełożyło się na 10 mandatów (z puli 16 przypadających na ten okręg). Na Koalicję Obywatelską z kolei zagłosowało wówczas ok. 16,7 proc. mieszkańców (do Sejmu weszli wówczas Bartłomiej Sienkiewicz, Adam Cyrański i Marzena Okła-Drewnowicz startujący z trzech pierwszych miejsc na liście).