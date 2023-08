Sondaż: Kaczyński ma problem, Koalicja Obywatelska również. Ponad 50 mandatów dla Konfederacji

W najnowszym badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik na poziomie 33,4 proc. (taki sam, jak w lipcowym sondażu). Koalicja Obywatelska odnotowała wzrost o jeden punkt procentowy (27,2 proc.). Konfederacja zaliczyła lekki spadek z 12,7 proc. do 12,4 proc. Na Trzecią Drogę (sojusz Polski 2050 i PSL) chce zagłosować 10 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt. proc.), a na Lewicę - 9,3 proc, (spadek o 1,4 pkt. proc.).

Zobacz wideo Panel symetrystów - Odpowiedzi na pytania widzów (fragment transmisji)

Jak wylicza na platformie X (dawniej Twitter) politolog dr Maciej Onasz, szacunki wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 192 posłów, KO - 142, Lewica - 32, Konfederacja - 51, Trzecia Droga - 42. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Badanie zostało przeprowadzone w piątek i sobotę na 1,1 tys. osobach metodą CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem).

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych (tj. bez odpowiedzi "nie wiem"), PiS uzyskał w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ok. 36,2 proc., Koalicja Obywatelska - ok. 29,5 proc., Konfederacja - ok. 13,4 proc., Trzecia Droga - ok. 10,8 proc., a Lewica - ok. 10,1 proc.

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 roku) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 129, Lewicy - 42, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 6, Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Polskie Sprawy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.