Roman Giertych wystartuje z listy KO. W okręgu z Jarosławem Kaczyńskim. Donald Tusk: Boisz się?

"Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" - napisał na platformie X Roman Giertych. Wcześniej jego kandydaturę zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Sopocie. - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu - mówił Tusk. Przestrzegał jednak prezesa PiS, że w tym regionie bardzo ceni się odwagę. - Ludzie Cię zapytają, gdzie uciekasz? My nie jesteśmy schronieniem dla tchórzy - mówił

"Nie chcesz debaty? Będzie miał z Giertychem"

Donald Tusk uczciwie przyznał, że ma różne poglądy z Romanem Giertych. - Zbyt długo go znam, żeby nie mieć wątpliwości, że jest z innej parafii polityczniej - mówił Tusk. Tłumaczył jednak, że pomyślał sobie, że "może nie trzeba czekać do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego, a bardzo dokładnie rozliczy go Roman Giertych w trakcie kampanii". Zapowiedział, że ma on "bardzo ciekawe informacyjne" na temat wspólnej i osobnej współpracy z Kaczyńskim, które wykorzysta w trakcie kampanii.

"Kaczyński bał się debaty z Tuskiem w Warszawie, będzie debatował z Giertychem w Świętokrzyskim" - napisał na platformie X rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. W swoim wpisie nawiązał do tego, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chce debaty z przewodniczącym PO. Zapytany przez reportera TVN24 kwestię debaty z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem odpowiedział krótko, że chętnie wziąłby udział w debacie, ale... z Manfredem Weberem, szefem Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Z kolei rzecznik rządu na antenie RMF FM tłumaczył, że nie widzi sensu debatowania lidera PiS z Donaldem Tuskiem, ponieważ ten kłamie podczas debat.

Ponadto prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził w Polsat News ustalenia Gazety.pl, że nie będzie kandydował do Sejmu z Warszawy, tak jak działo się to dotychczas. Politycy opozycji od razu uznali, że Kaczyński chce zmienić okręg, ponieważ boi się rywalizacji z Donaldem Tuskiem. - Z góry wiedziałem, że tak będzie mówiła opozycja, ale czego ja mam się bać? Pana, który łgał, łga i jeszcze raz łga? Naprawdę, to żaden powód do strachu. (...) Będę bardziej efektywny dla partii tam, gdzie będę kandydował - mówił sam prezes PiS. - Jarosławie, nie chcesz debaty? Boisz się? Uciekasz? Będziesz miał debatę z Romanem Giertychem w górach świętokrzyskich - zapowiadał Donald Tusk w Sopocie. Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek informował przed kilkoma dniami, że rozważany jest właśnie start Kaczyńskiego z okręgu świętokrzyskiego.

Kim jest Roman Giertych?

Roman Giertych jest prawnikiem, w latach 1989-1994 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, a w latach 2006-2007 - Ligi Polskich Rodzin. Był posłem na Sejm IV i V kadencji (2001-2007). W latach 2006-2007 był wicepremierem i ministrem edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Później jako adwokat był pełnomocnikiem m.in. Donalda Tuska.