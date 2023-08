Kaczyński ma radę dla swoich wyborców. "Na chwilę zapomnieć o pretensjach"

- Nasza praworządność jest dzisiaj bardzo często deptana. Przez kogo? Przez sądy. Przez te sądy, które są tak bronione. To one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów, kpią sobie właśnie z praworządności. My to zmienimy. Tym razem nikt nas nie zatrzyma, zmienimy to - przekonywał w sobotę w Sokołowie Podlaskim prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Polityk nie wyjaśnił, co rozumie przez "deptanie praworządności". W podobnym tonie dzień wcześniej wypowiadał się jednak minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który mówił o konieczności przeprowadzenia "wielu reform" w związku z niekorzystnym dla PiS wyrokiem ws. wyborczego spotu o rządach PO-PSL.

- Trzeba do tych wyborów iść, bo my wiemy z różnych badań, że wielu naszych zwolenników mówi tak: "no ale nie wszystko załatwili". Proszę państwa, jeszcze się taki nie urodził... To po pierwsze, a po drugie, trzeba czasu, a po trzecie trzeba w Polsce przełamać pewne mechanizmy. Nie będę o nich opowiadał, bo to nie wykład z socjologii czy politologii, ale one w dalszym ciągu istnieją i np. blokują wielkie budownictwo mieszkaniowe. Bez przełamania pewnych interesów nie da się doprowadzić do tego, by budowano te 400 tys. mieszkań rocznie, a buduje się 230-240 tys., czyli mniej niż rekord za czasów Gierka, bo to było 297 tys. - dodał w sobotę w Sokołowie Podlaskim Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Trzeba na chwilę zapomnieć o pretensjach

Prezes PiS powtórzył, że "trzeba iść do wyborów". - Nawet jeżeli ma się jakieś pretensje, to trzeba na chwilę o nich zapomnieć (...). Każdy inny wybór to jest w gruncie rzeczy wybór jednego człowieka: Donalda Tuska, to jest powrót Donalda Tuska i jego praktyk. I dlatego zapomnijmy o tych innych rzekomych alternatywach, bo ich tak naprawdę nie ma - przekonywał Jarosław Kaczyński.

Prezes partii rządzącej przekazał jednocześnie, że z pierwszego miejsca na liście wyborczej PiS w okręgu siedleckimwystartuje Maria Koc, od 2014 r. zasiadająca w Senacie (pełni obecnie funkcję wicemarszałkini). Koc startowała do Sejmu w 2011 r., nie uzyskała jednak wówczas mandatu. W 2019 r. z "jedynki" w okręgu siedleckim startował natomiast Krzysztof Tchórzewski (minister energii w latach 2015-2019).