Sondaż: Konfederacja wciąż silna, choć z największym spadkiem. Koalicja Obywatelska powyżej 30 proc.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl poparcie na poziomie 35,9 proc., co oznacza wzrost o 1,6 pkt. proc. Na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 30,2 proc. ankietowanych (także wzrost o 1,6 pkt. proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja (12,7 proc., spadek o 2,2 pkt. proc.). Posłów do Sejmu wprowadziłaby również Trzecia Droga (10,4 proc., spadek o 0,4 pkt. proc.) i Lewica (8,7 proc., spadek o 0,3 pkt. proc.). Na inne ugrupowanie chciałoby zagłosować 2,1 proc. badanych. To już kolejny opublikowany w tym tygodniu sondaż, który wskazuje na spadek poparcia (wskazywały też na to badania United Surveys dla Wp.pl i IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu).

DoRzeczy.pl wskazuje, że przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 197 posłów, KO - 144, Konfederacja - 51, Trzecia Droga - 40, a Lewica - 27. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Badanie zostało przeprowadzone w czwartek i piątek na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne). W wynikach uwzględniono jedynie osoby, które zadeklarowały chęć udziału w wyborach i wiedziały, którą z partii poprą.

Wybory w 2019 roku i obecny stan w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 roku) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 129, Lewicy - 42, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 6, Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Polskie Sprawy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.