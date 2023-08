Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży był gościem programu "Graffiti" w Polsacie News. Polityk zapewnił, że w przyszłym tygodniu, czyli na przełomie sierpnia i września, Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swoje listy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

Jarosław Kaczyński będzie startować poza Warszawą? Poboży o doniesieniach Gazeta.pl

PiS nie spieszy się z przedstawieniem swoich list wyborczych. Jak pisaliśmy, zdaniem RMF FM ma chodzić o "utrzymanie klubowej dyscypliny". "Gdyby część posłów już dziś wiedziała, że nie znajdzie się na listach albo znajdzie się na lokacie bez szans na mandat, nie miałaby żadnego powodu, żeby dalej wspierać PiS w głosowaniach" - twierdzi stacja. Wiceminister odniósł się do informacji Jacka Gądka z Gazeta.pl, jakoby prezes PiS mógł podczas nadchodzących wyborów startować poza Warszawą.

Zdaniem wiceministra start Jarosława Kaczyńskiego w wyborach parlamentarnych z list okręgu w województwie świętokrzyskim mógłby okazać się dla PiS-u bardzo korzystny. - Nazwisko naszego prezesa, zwłaszcza w okręgach, w których poparcie wyjściowe jest bardzo wysokie (...), to start lidera partii w takim okręgu mógłby spowodować dwa lub może nawet trzy dodatkowe mandaty z tego okręgu - stwierdził. A każdy mandat, w kontekście walki o trzecią kadencję, jest dla PiS bardzo istotny. To komentarz do doniesień Jacka Gądka z Gazeta.pl, który ustalił, jak mogą wyglądać listy Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory parlamentarne 2023. Kaczyński postawi na Świętokrzyskie? To bardzo konserwatywny region

"Dotychczas Kaczyński startował jako nr 1 w Warszawie. Z informacji Gazeta.pl wynika, że prezes PiS może tym razem wystartować jako lider listy w województwie świętokrzyskim - jest to bardzo prawdopodobne, choć na Nowogrodzkiej są zwolennicy i przeciwnicy tej opcji, a decyzja ostateczna nie zapadła. Dlaczego Kaczyński może startować właśnie w Świętokrzyskiem? Bo jest to bardzo konserwatywny region z bardzo dużą liczbą mandatów - dziś PiS ma tu aż 10 posłów" - tłumaczył dziennikarz. Takie rozwiązanie mogłoby jednak sprawiać wrażenie, że Kaczyński ucieka z Warszawy przed liderem PO Donaldem Tuskiem, który tradycyjnie będzie "jedynką" w Warszawie.