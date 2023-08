Obecny Sejm zbierał się najrzadziej ze wszystkich po 1991 roku - wynika z wyliczeń "Rzeczpospolitej". Jak donosi dziennik, podczas obecnej kadencji odbyło się jedynie 81 posiedzeń. Wcześniej normą bywała liczba przekraczająca sto posiedzeń na kadencję.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn w mocnych słowach zwróciła się do Terleckiego. "Bez chamskiego pyskowania"

Rekordowo niska liczba obrad Sejmu. Poseł PiS: Przyczyną pandemia

"Jeszcze nigdy nie było tak mało obrad komisji, których liczba po raz pierwszy spadła poniżej 5 tys., zaś liczba 37 tys. wystąpień posłów z mównicy jest najniższa w XXI w." - opisuje dziennik i zwraca uwagę również na pozytywny aspekt. Podczas tej kadencji Sejmu posłowie wysłali najwięcej interpelacji w historii - 44 tysiące.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast przekazał, że przyczyną małej ilości obrad Sejmu może być pandemia COVID-19. Polityk podkreśla, że tego zjawiska nie należy oceniać jako coś negatywnego. - Jeśli zmniejszyła się liczba uchwalonych ustaw, to z punktu widzenia porządku prawnego jest to dobry sygnał - powiedział poseł PiS.

Raport "Polska BezŁad Legislacyjny" wskazuje jednak, że zmniejszenie liczby obrad Sejmu nie wpłynęło na jakość przyjmowanych ustaw. "Jakość stanowienia prawa nie poprawiła się w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu" - głosi fragment raportu, który przytacza dziennik. W dokumencie zwrócono między innymi uwagę na przyjęcie ustawy dot. wyborów kopertowych, co zajęło 113 minut. Jednocześnie z kolei "z opublikowanego w lutym raportu 'Poprawmy prawo', serwisów Prawo.pl i LEX, wynika, że rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie" - zauważa "Rz". Wówczas opublikowano ponad 127 tysięcy nowych aktów prawnych, co przyczynia się do coraz większego chaosu w sferze prawnej.

Obrady Senatu. Izba zajmie się między innymi prezydencką ustawą

W przyszłym tygodniu odbędzie się z kolei dwudniowe posiedzenie Senatu. We wstępnym porządku obrad znalazły się trzy punkty obrad. Izba zajmie się między innymi nowelizacja Prawa oświatowego. Ustawę przygotował rząd, Sejm uchwalił ją 28 lipca. Zakłada ona utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności. To ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników poszczególnych branż. Będzie w nich można uzyskać i uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

W porządku obrad jest też prezydencka ustawa, która ma określić ramy współpracy polskich władz - prezydenta, rządu i parlamentu - w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Nowelizacja ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich określa też zasady współpracy prezydenta, rządu i parlamentu w zakresie wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej. Chodzi na przykład o kandydata na unijnego komisarza, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego oraz rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posiedzenie Senatu ma się rozpocząć się we wtorek 29 sierpnia o 11:00. Kolejne posiedzenie jest planowane na połowę września.

Z kolei w środę 30 sierpnia zbierze się Sejm. Będzie to kontynuacja rozpoczętego 16 sierpnia posiedzenia. Posłowie mają zaplanowany godzinny blok głosowań.