Kaczyński nie chce debatować z Tuskiem. Czy ten sondaż sprawi, że jednak zmieni zdanie?

Za debatą Jarosław Kaczyński-Donald Tusk opowiedziało się 70 proc. ankietowanych, przeciwnych było 25,5 proc., a zdania nie ma w tej kwestii 4,5 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Wp.pl. Jeśli chodzi o wyborców niezdecydowanych, 99 proc. z nich chciałoby, by doszło do takiego politycznego starcia. Przypomnijmy, że wg United Surveys co dziesiąta osoba deklarująca udział w wyborach nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Przyjmując, że w tegorocznych wyborach wzięłoby udział 61,7 proc. uprawnionych (tak jak w 2019 r.), niezdecydowani stanowią obecnie grupę ok. 1,9 mln osób.

Jeśli chodzi o zwolenników opozycji, debatę chciałoby obejrzeć 81 proc. z nich. Wyborcy Zjednoczonej Prawicy w większości są przeciwni (odpowiedzi "tak" udzieliło jedynie 43 proc.). Badanie zostało przeprowadzone metodami CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) lub CAWI (samodzielne wypełnienie internetowej ankiety) w dniach 18-20 sierpnia na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Jarosław Kaczyński kontra Donald Tusk. Czy będzie debata?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został w ubiegłym tygodniu zapytany przez reportera TVN24 kwestię debaty z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem. Wicepremier odpowiedział krótko, że chętnie wziąłby udział w debacie, ale... z Manfredem Weberem, szefem Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. - Trudno debatować z człowiekiem, który każdego dnia zmienia zdanie, żeby nie powiedzieć: oszukuje Polaków - tak o liderze PO mówił z kolei w ubiegłym tygodniu w Polsat News rzecznik PiS Rafał Bochenek.

- Drogi Jarosławie, nie ma się co bać. Nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - zareagował Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w poniedziałek na serwisie X (dawniej Twitter).

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk debatowali ostatnim razem 12 października 2007 r., na kilka dni przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. W sondażu Gfk Polonia dla "Rzeczpospolitej" 67 proc. badanych wskazało potem Tuska jako zwycięzcę (33 proc. uważało, że lepiej w debacie poszło Kaczyńskiemu). Ostatecznie PO w wyborach w 2007 r. zdobyła 41,51 proc. głosów, wprowadzając do Sejmu 209 posłów (o 76 więcej niż w 2005 r.). Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 32,11 proc. osób (166 posłów, wzrost o 11). W Sejmie znalazły się też Lewica i Demokraci oraz PSL. Miejsca w parlamencie stracili Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. Po wyborach w 2007 r. rozpoczęły się ośmioletnie rządy PO-PSL.