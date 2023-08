Morawiecki zdradził, skąd chce wystartować. Będzie debata z Budką? "Kampanią rządzi sztab"

Szef klubu KO Borys Budka PO (kandydujący do Sejmu z Katowic) stwierdził w czwartek w TOK FM, że "Morawiecki to jedyny premier w historii, który nigdy nie odbył żadnej politycznej debaty, bo po prostu umiera ze strachu". - Zawsze ma moje zaproszenie do debaty, najlepiej na Śląsku, chociaż nie wiem, czy byłby w stanie wymienić miejscowości i miasta, bo pan Morawiecki oprócz propagandowych wieców nie był na Śląsku zbyt aktywny - dodał.

O wypowiedź Budki został zapytany na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Oczywiście będę kandydatem na Śląsku, w Katowicach. Chcę stamtąd startować, jednak jestem jednocześnie też bardzo aktywny we wszystkich innych częściach Polski i prowadzę polemikę z naszymi oponentami we wszystkich możliwych obszarach. Koncentracja na wszystkich tematach, z jednej strony śląskich, z drugiej strony ogólnopolskich, to jest, można powiedzieć, stała debata, którą prowadzę z moimi oponentami z Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko. Oczywiście również z innymi - powiedział szef rządu.

Morawiecki nie odpowiedział wprost, czy przyjmie wyzwanie Borysa Budki. - Kampanią wyborczą rządzi sztab. Ja jestem z jednej strony premierem RP, ale także będę brać udział w kampanii, żeby bronić osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości, żeby strzec przed niebezpiecznym człowiekiem, jakim jest Tusk i jego główny pomocnik, czyli pan Trzaskowski, który uaktywnił się bardzo w kampanii wyborczej. To niezwykle ważne, aby ta informacja dotarła do Polaków i oczywiście będę odpowiadał bardzo często na różne pytania - dodał.

Wybory parlamentarne. Skąd wystartują Kaczyński i Morawiecki?

Mateusz Morawiecki przekazał w czwartek, że "na przełomie sierpnia i września [Zjednoczona Prawica - red.] zamknie układanie list wyborczych i wtedy wszystkie personalia i to, kto skąd startuje, będą znane". Obecny premier startował już z katowickiego okręgu nr 31 przed czterema laty. Kandydując z "jedynki", Mateusz Morawiecki uzyskał 133,6 tys. głosów. Borys Budka, ówczesny lider listy KO, zdobył natomiast 99,5 tys. głosów.

Jak informował w czwartek rano dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, PiS rozważa scenariusz, w którym prezes PiS Jarosław Kaczyński kandydowałby do Sejmu z okręgu kieleckiego, a liderem listy warszawskiej byłby premier Mateusz Morawiecki. "Z jednej strony Morawiecki byłby dość naturalnym kandydatem w stolicy - w miejsce Jarosława Kaczyńskiego, gdyby ten otwierał listę w woj. świętokrzyskim. Z drugiej strony jednak Śląsk w każdych wyborach to region, o którym nieprzypadkowo się mawia, że kto tu wygrywa, wygrywa też w skali kraju - PiS musi mieć więc na Śląsku bardzo mocnego lidera listy i ten argument przemawia za utrzymaniem premiera w okręgu katowickim" - pisał Gądek.