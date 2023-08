Zmiany w gabinecie prezydenta Andrzeja Dudy. Nieoficjalnie: Szrot ma kandydować do Sejmu

Jak wynika z ustaleń portalu i.pl szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot ma kandydować do Sejmu w najbliższych wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. Portal donosi, że polityk wystartuje prawdopodobnie z okręgu wyborczego na Podlasiu. Wiadomo również, kto miałby zastąpić Szrota na stanowisku. "Informację o tym, że to Marcin Mastalerek zostanie nowym szefem Gabinetu Prezydenta, potwierdziliśmy u współpracowników Andrzeja Dudy" - przekazał portal.

O swojej kandydaturze Szrot na antenie powiedział tak: "Nie jest to bardzo nieprawdopodobne, ale ze szczegółami trzeba zaczekać". Polityk dodał, że "to jest kwestia decyzji pana prezydenta, bardzo dyskretnych uzgodnień".

Marcin Mastalerek, który miałby zająć miejsce Szrota, to były polityk, działacz samorządowy i poseł na Sejm VII kadencji. To także współtwórca kampanii wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Obecnie zajmuje stanowisko wiceprezesa Ekstraklasy S.A. Od 2020 pełni zaś funkcję doradcy społecznego prezydenta.

Sałek: Andrzej Duda weźmie udział w referendum

W czwartek Doradca prezydenta Paweł Sałek poinformował, że Andrzej Duda weźmie udział w ogólnokrajowym referendum. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że według prezydenta 15 października Polacy będą mogli zadecydować o kluczowych sprawach w naszym kraju. Sałek ocenił, że referendum to demokratyczne narzędzie, które reprezentuje wolę narodu.

- Społeczeństwo powinno zabrać głos i wyartykułować swoje stanowisko. Pytanie o to, jak będzie wyglądać polska gospodarka w przyszłości, jak będą wyglądać kwestie właścicielskie, w jaki sposób podejść do imigracji są naprawdę kluczowe. One na dekady zadecydują o kierunku, w którym Polska będzie się rozwijać oraz w jakim miejscu będzie w Europie - tłumaczył doradca prezydenta.

PiS zwleka z ogłoszeniem kandydatów. Są nieoficjalne informacje

PiS zwleka z ogłoszeniem swoich kandydatów do ostatniej chwili. RMF FM informowało, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza ujawnić swoich liderów i pełne listy wyborcze w pierwszy weekend września. Ostateczny termin na złożenie pełnych list nazwisk kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej jest wyznaczony na 6 września do godziny 16:00. Zauważmy, że wcześniej kandydaci muszą jeszcze zebrać głosy od wyborców. Partia planuje przedstawić swoich kandydatów w swojej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wcześniej Radosław Fogiel zapewniał, że "partia zrobi to w terminie".

"Partia zwleka z decyzjami niemal do ostatniej chwili, by utrzymać klubową dyscyplinę i nie dopuścić do rozpadu większości na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Sejmu" - informowało RMF FM. Sejm ma się zebrać na głosowania 30 sierpnia.

Według doniesień, z Krakowa ma wystartować Małgorzata Wassermann, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma dostać "jedynkę" w Kielcach. "Ważyć" mają się losy byłego wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka, który odszedł z rządu po doniesieniach o jego hucznym weselu i prezencie w postaci ciągnika, który potem został wykorzystany w spocie Suwerennej Polski. Z kolei jak wynika z ustaleń Gazeta.pl, Jarosław Kaczyński może startować w wyborach nie z Warszawy, a z okręgu świętokrzyskiego. Z kolei premier Mateusz Morawiecki może pociągnąć listę PiS w stolicy lub na Śląsku. Była premier Beata Szydło woli nie startować w wyborach do Sejmu. Z kolei szef klubu PiS prof. Ryszard Terlecki bardzo chce kandydować z pozycji nr 1 w Nowym Sączu - pisze Jacek Gądek.

Wiadomo także, że poseł Paweł Kukiz wystartuje w wyborach z list Zjednoczonej Prawicy. Parlamentarzysta przekonywał w Programie 1 Polskiego Radia, że wszystko jest na dobrej drodze i czeka jedynie na formalność.