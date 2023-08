Aktywistka wykluczona z list wyborczych KO. Za słowa o aborcji. "PO takiego rozwiązania nie popiera"

Zobacz wideo Anna i Justyna prowadzą obozy dla młodzieży. "Nie gwałcimy dzieci" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 6. "Wychowamy wasze dzieci"]

Jana Shostak, polsko-białoruska aktywistka, miała z rekomendacji Zielonych znaleźć się na 13 miejscu listy KO do Sejmu w okręgu nr 24. To województwo podlaskie. Jak informuje Onet, po wywiadzie, którego udzieliła dziennikarzom portalu, jej kandydatura jest nieaktualna. Shostak stwierdziła, że w sprawie aborcji jest "za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie". Na pytanie o to, czy opowiada się za możliwością przerwania ciąży przez cały okres jej trwania, odparła, że tak i określiła się jako "współczesna sufrażystka".

Jana Shostak wykluczona z list wyborczych KO za słowa o aborcji

Brak miejsca na liście KO dla aktywistki potwierdziła w Radiu Plus wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdaniem polityczki odpowiedź Szostak jest bardzo nieodpowiedzialna. - PO i Koalicja Obywatelska takiego rozwiązania nie popierają. (...) Z tego, co wiem, ta osoba już nie jest na liście KO - cytuje Onet.

Bardzo jest jasne stanowisko PO i KO w tej sprawie, mówiliśmy o tym wielokrotnie: cały pakiet dla kobiet. Przeprowadzimy to, ale polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie

- stwierdziła Kidawa-Błońska.

Shostak w rozmowie z Onetem powiedziała, że nie otrzymała jeszcze oficjalnej decyzji o usunięciu jej z listy kandydatów. - Uważam, że to z ich strony niekulturalne, że najpierw komunikuje się coś w mediach, a dopiero potem dowiaduje się o tym kandydat - oceniła. Dodała, że nie żałuje swoich słów.

Działaczki aborcyjne: Aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak to potrzebne

Usunięcie Shostak z list KO skomentowały działaczki Aborcyjnego Dream Teamu. "Praktyczki aborcyjne takie jak my wiedzą, że aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak to potrzebne. Aborcja Bez Granic wysyła zarówno do Belgii i Francji osoby w 27 oraz w 37 tygodniu ciąży na zabiegi aborcji. Aborcja wykonywana jest albo metodą chirurgiczną, albo metodą farmakologiczną. Metoda chirurgiczna nazywana jest rozszerzeniem szyjki macicy i ekstrakcją (ang. dilation and extraction). Czasem potrzebujemy aborcji później czasem wcześniej - taka jest rzeczywistość. Jana nie powiedziała nic nieprawdziwego, wręcz przeciwnie - powiedziała samą prawdę" - tłumaczą.

"Wiele osób podejmujących decyzje o aborcji w zaawansowanej ciąży przerywa ją, choć to była chciana planowana ciąża, ale w ciągu 9 miesięcy mogło wydarzyć się coś, co sprawiło, że decydują się przerwać ciążę. I mają prawo podejmować te decyzje. Nie chcemy dostępu do aborcji tylko wtedy, gdy płód, który nosimy, jest niezdolny do przeżycia albo nasze życie wisi na włosku. Jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które innym mogą wydawać się trudne lub moralnie wątpliwe" - dodały.

***