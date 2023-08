Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu, w którym zadano ankietowanym pytania, związane z nadchodzącymi wyborami. Wyniki były jednoznaczne - poparcie traci przede wszystkim Konfederacja i Trzecia Droga.

Sondaż IBRIS. Konfederacja traci poparcie. Bosak: Byłbym bardzo spokojny wobec sondaży

Uczestnicy badania zostali zapytani, na kogo zagłosowaliby w najbliższych wyborach. Okazało się, że spory spadek zanotowała Konfederacja - 11,8 proc. respondentów stwierdziło, że zagłosowałoby na to ugrupowanie - wynika z sondażu. Zaledwie miesiąc wcześniej taką decyzję chciało podjąć 15,2 proc. badanych. Krzysztof Bosak odniósł się do wyniku sondażu w czwartek (24 sierpnia) w porannej rozmowie w Radiu Zet.

- Byłbym bardzo spokojny wobec sondaży. Sondaże raz idą w górę, a raz w dół. Liczy się wynik wyborów. My od lutego czy od stycznia byliśmy w trendzie wzrostowym, nikt nam tego nie wróżył, a przegoniliśmy Trzecią Drogę i Lewicę. Chyba dla żadnej partii politycznej trend wzrostowy nie trwa wiecznie. To zawsze są wahania w górę i w dół - stwierdził polityk.

- Przypomnijmy, błąd sondażowy wynosi około trzech punktów procentowych. W jednym z tych sondaży mieliśmy spadek aż pięciu punktów procentowych, inne sondaże tego nie potwierdzają. Więc traktuję to w kategoriach błędu pomiarowego. Dla tych, którzy zajmują się socjometrią, liczy się trend i liczy się średnia sondażowa. I my sobie tę średnią sondażową będziemy oceniać gdzieś we wrześniu i będziemy widzieć, co się wydarzyło. Natomiast kampania wyborcza Konfederacji dopiero się rozpoczyna - dodał Bosak.

Sondaż IBRIS. Największy spadek poparcia dla Konfederacji i Trzeciej Drogi

Według sondażu IBRIS największe poparcie miałoby obecnie PiS/Zjednoczona Prawica, uzyskując 32,4 proc. głosów. W poprzednim badaniu dla "Wydarzeń" Polsatu poparcie dla wynosiło 33,2 proc. (strata 0,8 p.p.) Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,6 proc. badanych (poprzednio 28,3 proc., czyli zysk 2,3 p.p.). Kolejne miejsce zajęła właśnie Konfederacja ze stratą 3,4 p.p.



Zaraz za nią uplasowała się Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) z poparciem wynoszącym 9 proc. (poprzednio 11,1 proc.; strata 2,1 p.p.), Lewica i Partia Razem - 7,7 proc. (poprzednio 8,1 proc., strata 0,4 p.p.). "Sondaż przeprowadzono w dniach 18-21 sierpnia. Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI)" - przekazał Polsat News.