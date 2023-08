Paweł Kukiz o starcie z list Zjednoczonej Prawicy. "Czekam tylko na formalność"

Poseł Paweł Kukiz wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych z list Zjednoczonej Prawicy. Parlamentarzysta przekonywał w Programie 1 Polskiego Radia, że wszystko jest na dobrej drodze i czeka jedynie na formalność.

Kukiz: Jarosław Kaczyński ani razu mnie nie okłamał

- Współpraca z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim układa się nienagannie - powiedział Paweł Kukiz, dodając, że wicepremier "ani razu go nie okłamał". Polityk przypomniał, że PiS zrealizowało wszystkie punkty w porozumieniu zawartym z Kukiz'15 i zapewniał, że nic nie wskazuje na wycofanie się Zjednoczonej Prawicy z realizacji postulatów jego ugrupowania. Chodzi między innymi o zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, zniesienie immunitetu posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów. To także wprowadzenie Dnia Referendalnego w samorządach, a także dalsza praca nad ustawą o referendach lokalnych.

PiS zwleka z ogłoszeniem kandydatów. Padł nieoficjalny termin

Jak informowaliśmy, PiS zwleka z ogłoszeniem swoich kandydatów do ostatniej chwili. RMF FM informowało, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza ujawnić swoich liderów i pełne listy wyborcze w pierwszy weekend września. Ostateczny termin na złożenie pełnych list nazwisk kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej jest wyznaczony na 6 września do godziny 16:00.

"Partia zwleka z decyzjami niemal do ostatniej chwili, by utrzymać klubową dyscyplinę i nie dopuścić do rozpadu większości na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Sejmu. Gdyby część posłów już dziś wiedziała, że nie znajdzie się na listach albo znajdzie się na lokacie bez szans na mandat, nie miałaby żadnego powodu, żeby dalej wspierać PiS w głosowaniach" - informowała stacja. Sejm ma się zebrać na głosowania 30 sierpnia. A więc 2 i 3 września wydaje się ostatnim momentem na dokonanie prezentacji kandydatów, którzy muszą jeszcze zebrać głosy od wyborców. PiS planuje przedstawić swoich kandydatów w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Według doniesień, z Krakowa ma wystartować Małgorzata Wassermann, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma dostać "jedynkę" w Kielcach. "Ważyć" mają się losy byłego wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka, który odszedł z rządu po doniesieniach o jego hucznym weselu i prezencie w postaci ciągnika, który potem został wykorzystany w spocie Suwerennej Polski.

Jak wynika z ustaleń Gazeta.pl, Jarosław Kaczyński może startować w wyborach nie z Warszawy, a z okręgu świętokrzyskiego. Z kolei premier Mateusz Morawiecki może pociągnąć listę PiS w stolicy lub na Śląsku. Była premier Beata Szydło, a dziś posłanka do Parlamentu Europejskiego, woli nie startować w wyborach do Sejmu. Z kolei szef klubu PiS prof. Ryszard Terlecki bardzo chce kandydować z pozycji nr 1 w Nowym Sączu - pisze Jacek Gądek. Więcej w artykule poniżej.

Wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku. Tego samego dnia odbędzie się referendum ogólnokrajowe.