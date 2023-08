Aleksander Pociej jednak będzie kandydował. Ale deklaruje: Nie rozbiję paktu senackiego

Zobacz wideo Tusk o planie na pierwsze 100 dni, odmalowaniu komina i pojednaniu. Spotkanie we Włocławku

Senator KO Aleksander Pociej zdementował pojawiające się w ostatnim czasie pogłoski o tym, że nie weźmie udziału w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października. Zapewnił, że miejsce na listach ma pewne, jednak do Senatu nie będzie kandydował. - Nie złamię paktu senackiego, ale będę kandydował do Sejmu. Najważniejszą rzeczą jest współdziałanie wszystkich sił opozycyjnych, żeby odsunąć PiS od władzy. W związku z tym podziękuję moim dotychczasowym wyborcom, którzy oddali na mnie w ostatnich wyborach ponad 100 tys. głosów i będę startował do Sejmu - mówił Aleksander Pociej, którego cytuje naTemat.pl.

Senator KO Aleksander Pociej zdradza plan partii na wybory parlamentarne

Polityk poinformował, że będzie kandydować z Warszawy, z 20. miejsca. - Mam nadzieję, że da mi to szansę pracy nad posprzątaniem w wymiarze sprawiedliwości chaosu, który PiS spowodował - mówił w rozmowie z portalem. Na swoim koncie na Twitterze [obecnie portal X] napisał: "Mimo ostatnich perturbacji politycznych, podejmuję tę rękawicę! Oficjalnie ogłaszam, iż będę kandydować do Sejmu z 20. miejsca. Zawalczmy razem o wspólne dobro, jakim jest lepsza Polska i połóżmy zdecydowany kres antydemokracji!" - podkreślił.

Pociej potwierdził wcześniejsze ustalenia "Wyborczej", że jego miejsce na liście do Senatu ma zająć Małgorzata Kidawa-Błońska. To ona miała zająć miejsce przysługujące w pakcie Platformie Obywatelskiej, choć będzie startować z innego okręgu (nr 43) niż Pociej dotąd startował (nr 45). - To nie jest łatwa decyzja, ponieważ moja praca w Senacie, a byłem przewodniczącym komisji praw człowieka, była mi bliska. W momencie kiedy moje ambicje miałyby zaszkodzić paktowi senackiemu, wybrałem listy do Sejmu - przekazał dziennikowi Aleksander Pociej. Zapewnił, że jego nieobecność w pakcie senackim nie jest merytoryczną oceną jego działalności w parlamencie. - To wynik skomplikowanej drogi dochodzenia do konsensusu - stwierdził.

Mieszkańcy Warszawy wybierają czworo senatorów. W ramach paktu senackiego wystartują: Marek Borowski (okręg nr 42 - Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek i Wesoła), Małgorzata Kidawa-Błońska (okręg nr 43 - Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów), Adam Bodnar (okręg nr 44 - Białołęka, Bielany, Śródmieście i Żoliborz) i Magdalena Biejat (okręg nr 45 - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy i Wola). W Warszawie samodzielnie kandydować chce również Joanna Senyszyn. Jej zdaniem nie jest to działanie wbrew paktowi senackiemu.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października, w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października.

Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

