Spada poparcie dla Konfederacji. Reszta opozycji rośnie jednak w siłę. Nowy sondaż

W zeszłym tygodniu Donald Tusk ogłosił, że z list Koalicji Obywatelskiej wystartują m.in. lider Agrounii Michał Kołodziejczak, dziennikarz i popularyzator historii Bogusław Wołoszański oraz były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

REKLAMA

Zobacz wideo Kołodziejczak skomentował porozumienie z Tuskiem. "Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności"

Po tym, jak wyborcy poznali kandydatów KO do parlamentu, przeprowadzony został sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,4 proc. głosów (w poprzednim badaniu było to 33,2 proc.), natomiast poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło z 28,3 proc. do 30,6 proc. Wyborcze podium zamyka Konfederacja, na którą głosować chce 11,8 proc. respondentów - to spadek względem poprzedniego sondażu, kiedy partia uzyskała 15,2 proc. głosów. Trzecią Drogę wskazało z kolei 9 proc. ankietowanych (poprzednio 11,1 proc.), a Lewicę i Partię Razem - 7.7, proc. (8,1 proc.). 8,5 proc. badanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo chce oddać głos. Wcześniej osoby niezdecydowane stanowiły 4,1 proc. respondentów.

Jak to przekłada się na liczbę mandatów? Według ostrożnych szacunków PiS otrzymałby 178 miejsc w Sejmie. Niewiele mniej, bo 167 - przypadłoby Koalicji Obywatelskiej. Kolejne dostałyby:

Konfederacja - 52 mandaty,

Trzecia Droga - 35 mandatów,

Lewica i Partia Razem - 27 mandatów,

Mniejszość Niemiecka - 1 mandat.

PiS łącznie z Konfederacją miałoby 230 miejsc w Sejmie (czyli dokładnie połowę), a KO, Trzecia Droga i Lewica tylko jeden mandat mniej - 229.

Black Hawk w Sarnowej Górze. Śledztwo przejmuje prokuratura wyższego szczebla

Michał Kołodziejczak na liście KO i referendum. Co myślą o tym Polacy?

W ramach sondażu poproszono ankietowanych także o ocenę decyzji Michała Kołodziejczaka ws. startu z listy Koalicji Obywatelskiej. 7,6 proc. ankietowanych oceniło ją "zdecydowanie dobrze", a 27,3 proc. - "raczej dobrze". Z kolei 25,9 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 17,5 proc. - "raczej źle". 21,7 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Kołodziejczak ministrem rolnictwa? Działacz Agrounii o rozmowach z Tuskiem

Uczestników badania zapytano również o to, czy wezmą udział w referendum. 29 proc. z nich odpowiedziało, że "zdecydowanie tak" (miesiąc wcześniej, kiedy pytano o to, czy oddadzą głos w referendum ws. "przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów", "zdecydowanie tak" wskazało 38,4 proc. respondentów). "Raczej tak" odparło 15,8 proc. ankietowanych. Natomiast 30,7 proc. "zdecydowanie", a 20 proc. "raczej" nie planuje wziąć udziału w referendum. 4,5 proc. jeszcze nie wie, co zrobi 15 sierpnia.

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu w dniach 18-21 sierpnia metodą CATI.

Wybory w 2019 roku i obecny stan w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 roku) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 125, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 10, kole Polska 2050 - 6, Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Polskie Sprawy. Trzynaścioro posłów jest niezrzeszonych.