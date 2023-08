Szymon Hołownia, lider Polski 2050, w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN 24 poinformował o planach Trzeciej Drogi (wspólna lista wyborcza Polski 2050 i PSL) w najbliższych wyborach do Sejmu. Przyznał również, że nie będzie startował z warszawskich list.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia o nepotyzmie w polityce: Polityka to nie sklep, do którego idzie się rozdawać stołki

Hołownia wystartuje w wyborach z Białegostoku. Nie chciał uczestniczyć w "MMA liderów"

Według lidera Polski 2050 Trzecia Droga (komitet PSL i Polski 2050) ma duże szanse w Białymstoku. - I z badań, i z takiej eksploracji terenowej, kiedy tam jeżdżę, widać, że mamy duże szanse. Wciąż jestem przyjmowany jak ktoś stamtąd, czuję się w sercu jak ktoś stamtąd, choć sporo czasu już spędziłem tutaj (w stolicy - red.) - przekazał Hołownia na antenie TVN 24.

Sondaż: PiS daleki od samodzielnej większości. Konfederacja trzecią siłą

- Jak się popatrzy na tę Warszawę... Naprawdę nie chciałem brać udziału w tym MMA liderów - dodał polityk zapytany o to, dlaczego jako lider ugrupowania nie zdecydował się na udział w wyborach, startując z list w Warszawie. Podkreślił również, że nie wynika to ze strachu o niski wynik w stolicy. - Nie robię wyrzutów liderom, ale warszawiacy też chcieliby usłyszeć, co poseł lokalnie ma do zaproponowania, ale nie z siódmego miejsca, tylko z pierwszego - dodał Hołownia.

Trzecia droga ogłosiła, kto zajął pierwsze i drugie miejsca na listach

Podczas konferencji zorganizowanej 22 sierpnia zostały ogłoszone pierwsze oraz drugie miejsca na listach wyborczych Trzeciej Drogi (czyli PSL oraz Polski 2050). Kolejni kandydaci mają zostać przedstawieni w kolejnych dniach.

Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu:

Okręg nr 1 (Legnica) - Tadeusz Samborski, Jan Wójtowicz,

Okręg nr 2 (Wałbrzych) - Zenon Madej, Zbigniew Tur,

Okręg nr 3 (Wrocław) - Tomasz Zimoch, Jacek Protasiewicz,

Okręg nr 4 (Bydgoszcz) - Norbert Pietrykowski, Dariusz Kurzawa, Agnieszka Kłopotek,

Okręg nr 5 (Toruń) - Zbigniew Sosnowski, Marcin Skonieczka,

Okręg nr 6 (Lublin) - Joanna Mucha, Krzysztof Hetman, Romana Rupiewicz,

Okręg nr 7 (Chełm) - Wiesław Różyński, Ewa Jaszczuk, Sławomir Sosnowski,

Okręg nr 8 (Zielona Góra) - Maja Nowak, Stanisław Tomczyszyn,

Okręg nr 9 (Łódź) - Ewa Szymanowska, Bartłomiej Dyba-Bojarski, Michał Sobczak,

Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski) - Dariusz Klimczak, Katarzyna Nowakowska,

Okręg nr 11 (Sieradz) - Paweł Bejda, Mikołaj Dorożała, Jolanta Zięba-Gzik,

Okręg nr 12 (Chrzanów) - Paweł Śliz, Maciej Ostrowski,

Trzecia Droga przetrwała. PSL i Polska 2050 pójdą razem do wyborów

Okręg nr 13 (Kraków) - Rafał Komarewicz, Ireneusz Raś,

Okręg nr 14 (Nowy Sącz) - Urszula Nowogórska, Marcin Ratułowski,

Okręg nr 15 (Tarnów) - Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Górnikiewicz, Stanisław Bukowiec,

Okręg nr 16 (Płock) - Piotr Zgorzelski, Marta Cienkowska, Adam Orliński,

Okręg nr 17 (Radom) - Mirosław Maliszewski, Jarosław Kosior,

Okręg nr 18 (Siedlce) - Marek Sawicki, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Stanisław Jastrzębski,

Okręg nr 19 (Warszawa) - Michał Kobosko, Władysław Teofil Bartoszewski,

Okręg nr 20 (podwarszawski) - Paweł Zalewski, Bożena Żelazowska,

Okręg nr 21 (Opole) - Adam Gomoła, Marcin Oszańca,

Okręg nr 22 (Krosno) - Bartosz Romowicz, Dariusz Sobieraj,

Okręg nr 23 (Rzeszów) - Adam Dziedzic, Elżbieta Burkiewicz,

Okręg nr 24 (Białystok) - Szymon Hołownia, Stefan Krajewski,

Okręg nr 25 (Gdańsk) - Agnieszka Buczyńska, Łukasz Kopeć, Magdalena Sroka,

Okręg nr 26 (Gdynia) - Marek Biernacki, Bartosz Szmajchel,

Okręg nr 27 (Bielsko-Biała) - Mirosław Suchoń, Danuta Kożusznik,