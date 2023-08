PiS bez większości w Sejmie, opozycja zyskuje w oczach wyborców. Konfederacja mocno w dół [SONDAŻ]

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?".

Sondaż. Koalicja Obywatelska zyskuje niemal dwa razy więcej poparcia niż PiS

34,5 proc. ankietowanych zagłosowało na obóz Prawa i Sprawiedliwości, co daje 1,6 pkt proc. wzrostu poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem z lipca. Koalicja Obywatelska również odnotowała wzrost - większy niż Zjednoczona Prawica - ponieważ uzyskała wynik 31,2 proc., co stanowi o 3,1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem. To daje niemal dwa razy większy wzrost poparcia wśród wyborców w zestawieniu z obozem rządzącym.

Wzrost poparcia dla KO odbił się na wynikach mniejszych ugrupowań opozycyjnych: Lewicy i Trzeciej Drogi. Ta druga w sondażu uzyskała wynik 9 proc. (o 1,6 pkt proc mniej w porównaniu z poprzednią ankietą). Lewica i Partia Razem uzyskałaby z kolei 7,1 proc. poparcia (spadek również o 1,6 pkt proc.).

Największy spadek poparcia odnotowała Konfederacja - 5,3 pkt proc. W sierpniowym badaniu głos na to ugrupowanie oddało 7,8 proc. ankietowanych. Dzięki spadkowi poparcia Konfederacji opozycja mogłaby w nadchodzących jesiennych wyborach iść po władzę. 10,4 proc. ankietowanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" - o 4,6 pkt proc. więcej w porównaniu z lipcowym badaniem.

Sondaż United Surveys dla WP. Opozycja mogłaby liczyć na większość w Sejmie

Jak wynika z ankiety, opozycja - gdyby wspólnie tworzyła rząd - miałaby większość w Sejmie. Według wyliczeń WP, PiS uzyskałby około 196 mandatów, Konfederacja jedynie 28. W przypadku koalicji tych dwóch ugrupowań daje to zaledwie 224 mandaty (do większości potrzebne jest 231). Większość uzyskałaby za to KO wraz z Trzecią Drogą i Lewicą - 235 mandatów. Według wyliczeń Koalicja Obywatelska uzyskałaby około 175 mandatów, Lewica - 24, a Trzecia Droga - 36. Do tych mandatów należałoby również doliczyć posła Mniejszości Niemieckiej.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-20 sierpnia na grupie 1000 pełnoletnich osób metodą CAWI & CATI (wywiad z respondentem przez telefon) 50/50.

Przypomnijmy, PiS w poprzednich wyborach do Sejmu, w 2019 roku, zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Cztery lata temu przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej oraz 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, 129 posłów w klubie KO, 43 posłów w klubie Lewicy, 27 posłów w Koalicji Polskiej, 11 posłów w Konfederacji, 6 posłów w Polsce 2050, po trzech posłów zrzeszają koła: Kukiz'15 Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Koło Poselskie Polskie Sprawy. Osiem posłów jest niezrzeszonych.

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Tego samego dnia zaplanowane jest także referendum ogólnokrajowe.

