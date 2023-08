Kaczyński na dożynkach tłumaczy sens pytania z referendum. Mówi o "oddawaniu kraju pod okupację"

- Przyjechałem tu m.in. po to, żeby w imieniu rządu, ale także we własnym imieniu naprawdę z całego serca podziękować za waszą [rolników] pracę, podziękować za to, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci tak trudnych często dla rolnictwa zachowaliście polską ziemię, zachowaliście to, co jest dla nas tak ważne - możliwość wielkiej produkcji rolnej, możliwość tego, żeby Polska była nie tylko niezależna żywnościowo, ale także była i to coraz bardziej była wielkim eksporterem żywności - mówił Kaczyński na dożynkach w Paradyżu.

Prezes PiS mówił głównie o referendum i tłumaczył "o co w gruncie rzeczy chodzi" w pytaniu dotyczącym muru na granicy. Pytanie ma jego zdaniem rozstrzygać "czy mamy bronić Polski na granicy, czy dopiero na Wiśle, czy mamy oddawać wielką część naszego kraju bez walki pod okupację, czy mamy walczyć o - jak to się dzisiaj mówi w NATO - o każdy centymetr kwadratowy naszej ziemi". Dodał, że stwierdzenie, iż muru nie należy się pozbyć, to "odpowiedź polskich patriotów i ludzi rozsądnych".

Kaczyński: Było bezrobocie, głodne dzieci i nędza

- Może być zakłócona droga naszego spokojnego życia, rozwoju, pracy, wielkiej ilości pracy, może być to wszystko, co dotąd żeśmy uzyskali, podważone różnymi metodami. I musimy się przed tym bronić, dlatego nie możemy ulegać tym wszystkim, którzy tego nie chcą, którzy polskich żołnierzy, którzy bronili granicy, obrażali, nazywali najgorszymi wyrazami. Oni dzisiaj są - i w tym referendum i w tych wyborach - po drugiej stronie - przekonywał.

Kaczyński stwierdził również, że opozycja otrzymuje polecenia od osób, które są "na zewnątrz kraju". - Ważny jest Weber, a nie państwo, nie polskie społeczeństwo. Ważne są Niemcy, nie Polska. Bruksela, a nie Warszawa - mówił.

Prezes PiS wzywał do głosowania w referendum "cztery razy nie". - To jest jedyna odpowiedź, która zapewnia, że w Polsce będzie trwał rozwój, że Polska będzie bezpieczna, że nie będzie różnego rodzaju eksperymentów społecznych, które przeżyliśmy, starsi z nas doskonale je pamiętają - lata 90., ogromne bezrobocie, głodne dzieci, wezwania w telewizji, żeby im pomagać, ale w dalszym ciągu pozostawały głodne, i ludzie, którzy mieli poczucie kompletnej beznadziejności, i nędza przechodząca z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie - mówił.

Przedwyborczy prezent PiS

Jarosław Kaczyński do Paradyża przywiózł też informację na temat wysokości 14. emerytury. - Wiecie państwo, że ustaliliśmy już i jest to już w tej chwili zawarowane prawnie, że tzw. 14. emerytura jest już świadczeniem stałym. Ale jest także pytanie, ile ona będzie w tym roku, w roku zmniejszającej się, ale trwającej inflacji, wynosiła. Informuję państwa, że będzie wynosiła 2200 zł netto - powiedział.