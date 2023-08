Według doniesień "Super Expressu", na listach wyborczych Konfederacji ma znaleźć się nie tylko poseł Janusz Korwin-Mikke. Dołączyć do niego ma żona Dominika Korwin-Mikke, syn Jacek oraz zięć Bartłomiej Pejo. Konfederacja wciąż pracuje nad tworzeniem list i jeszcze nie ma podanych informacji, w którym okręgu i z jakiego miejsca wystartują bliscy Janusza Korwina-Mikkego w wyborach parlamentarnych, ale dziennikarze dotarli do innych informacji w tym temacie.

Konfederacja. Rodzina Janusza Korwina-Mikkego wystartuje w wyborach. "To i tak niewiele"

Jak informuje "Super Express", Jacek Korwin-Mikke najprawdopodobniej otrzyma trzecie miejsce w okręgu wyborczym nr 1 (Legnica). Dziennikarze zapytali kandydata o jego poglądy, na co polityk zapewnił, że "posiada jeszcze bardziej wolnościowe poglądy od swojego ojca".



- Mam bardziej libertariańskie podejście do wielu kwestii. Nie jestem takim oczytanym erudytą, ale co nieco wiem. Większość ograniczeń i zakazów to biurokratyczny wymysł, żeby urzędnicy mieli kogo sprawdzać i karać - powiedział kandydat na posła z partii Konfederacja w rozmowie z "Super Expressem". Jacek Korwin-Mikke ma 46 lat i przez wiele lat pracował dla ojca w roli sekretarza i kierowcy. W 2004 roku wystąpił w reality show "Bar 5: VIP" emitowanym na antenie Polsatu.

Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego sytuacja, w której cztery osoby z rodziny znajdują się na listach Konfederacji, nie jest rekordem. - To i tak niewiele. Kiedyś startowało nas chyba z osiem osób, bo na nazwisko "Korwin-Mikke" pada zawsze dużo głosów. Jacek też startuje nie pierwszy raz i do tej pory dostawał zawsze sporo głosów - oznajmił polityk. Aby założyć sejmowe koło, wystarczy uczestnictwo trzech osób, więc może się okazać, że rodzina Korwin-Mikke otrzyma taką możliwość. - Akurat wystarczy na kółko graniaste, czworokanciaste - skomentował Korwin.

