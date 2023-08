Były nauczyciel Mateusza Morawieckiego na liście KO. "Nie chcę już z nim rozmawiać"

Marek Jędrychowski, nauczyciel z IX LO we Wrocławiu, który w przeszłości uczył Mateusza Morawieckiego, będzie startował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Przypadło mu 27., a więc przedostatnie miejsce na liście w okręgu nr 3 (Wrocław).

Nauczyciel Mateusza Morawieckiego startuje do Sejmu

W wywiadzie dla Onetu Jędrychowski wyjaśnił, że propozycja kandydowania wyszła od szefa dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej Michała Jarosa. - Zaprosił mnie na spotkanie i przedstawił propozycję. Powiedziałem, że się namyślę. Musiałem porozmawiać z żoną i rodziną. Rozważyć wszystkie za i przeciw - przyznał Jędrychowski. - Przeciw było to, że po moich rozmowach z dziennikarzami, wszyscy czepili się wątku Morawieckiego i wypisywali na mój temat różne nieprzyjemne rzeczy. Z drugiej strony otrzymywałem też bardzo dużo pozytywnych wiadomości. Gdy media zaczęły pisać o mnie jako o byłym nauczycielu premiera, postanowiłem wykorzystać to zainteresowanie, żeby zacząć mówić głośno o polskiej szkole. Mówić z pozycji osoby, która przepracowała w szkole 40 lat, ale której chce się jeszcze coś zmieniać. A mi się wciąż chce - wyjaśnił. Kandydat przyznał, że do PO zapisał się już dwa lata temu.

Marek Jędrychowski: Każdy zasługuje, żeby dać mu szansę. Mateusz miał ich wiele

Jędrychowski powiedział w rozmowie z Onetem, że z Morawieckim "nie chce już rozmawiać". Podkreślił, że "każdy zasługuje, żeby dać mu szansę na zejście ze złej drogi". - Mateusz miał ich wiele, ale z nich nie skorzystał. Jeżeli mamy do czynienia z grupą osób, których młodość uformowała walka, to takie osoby nie nadają się potem do budowania kompromisów. Przyświeca im zasada, że wroga trzeba zniszczyć, choć oczywiście są wyjątki, jak Jacek Kuroń czy Karol Modzelewski. - Gdy słuchałem ostatniego wystąpienia w Sejmie Mateusza Morawieckiego, to nie był to język zasypywania podziałów społecznych. Wręcz przeciwnie. Ten dół jest przez premiera i jego obóz polityczny kopany coraz głębiej. Nic nam nie zagraża, a robimy sobie wzajemne piekło - dodał.

Marek Jędrychowski w przeszłości już kilkukrotnie krytykował w mediach Morawieckiego. - Podstawowy błąd premiera to brak zrozumienia istoty demokracji i roli opozycji, a przecież sam ma to doświadczenie polityczne z minionych lat - mówił w listopadzie ubiegłego roku "Gazecie Wyborczej". W sobotnim wywiadzie dla Onetu Jędrychowski deklaruje, że nie będzie w kampanii nawiązywał do faktu, że był nauczycielem premiera. - Nie zamierzam tego robić. To zrobiło się już niesmaczne i nie ma nic do tego, co chcę zrobić - powiedział.

Nauczyciel skomentował też obecność Agrounii na listach KO. - To jest polityka, która rozgrywa się na nieco wyższych poziomach. Agrounia to jest ugrupowanie, które ma 2-3 proc. To jest dużo. Wcześniej PSL chciał ich mieć u siebie, ale Hołownia nie zgodził się na pakt z Kołodziejczakiem. Nie przyjęto go tam, to przyjęto go tutaj. To wymagało dużej odwagi. Moim zdaniem jest to zagrywka, która przyniesie spore korzyści - powiedział.