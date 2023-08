Prawo i Sprawiedliwość z nowym spotem. Znowu o Tusku. "Nie daj mu odebrać swojego głosu!"

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w sobotę 19 sierpnia nowy spot pt. "Nie daj mu odebrać swojego głosu!", gdzie mowa oczywiście o liderze Platformy Obywatelskiej Donaldzie Tusku. Pocięte wypowiedzi lidera PO zestawiono z treścią pytań referendalnych.

Nowy spot PiS. Politycy przeprowadzają "Q&A" z archiwalnymi wypowiedziami Tuska

- Czy popierasz wyprzedaż narodowych przedsiębiorstw? - pyta Jarosław Kaczyński w spocie. Następnie pojawia się wypowiedź Tuska: - Ta zmiana powinna umożliwić nam prywatyzację PLL LOT - odpowiada Donald Tusk. Do prywatyzacji LOT-u ostatecznie nie doszło. Następnie pojawia się Beata Szydło i pyta o kwestię podwyższenia wieku emerytalnego, wynoszącego dziś 60 lat kobiet i 65 dla mężczyzn. Po czym odpowiada jej Tusk, mówiąc: - Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia.

Trzecie pytanie wygłasza premier Mateusz Morawiecki. - Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? - pyta premier Donalda Tuska, który odpowiada: "To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi". Podczas trwającej obecnie w UE dyskusji nad ws. wspólnej polityki emigracyjnej Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się relokacji migrantów, którą chce wprowadzić Rada Unii Europejskiej. To z tego powodu Jarosław Kaczyński zarządził referendum ogólnokrajowe.

Jako ostatni pojawia się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który pyta o poparcie dla likwidacji muru na granicy z Białorusią. - Ten mur nie powstanie, ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat - mówi w odpowiedzi Donald Tusk, którego ugrupowanie kwestionowało sens powstania muru chroniącego Polskę przed napływem nielegalnych emigrantów z Białorusi.

W spocie słyszymy też słowa Donalda Tuska ogłaszającego unieważnienie referendum wypowiedziane po ogłoszeniu zamiaru go przeprowadzenia przez PiS. - Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu - powiedział Tusk podczas Rady Krajowej PO.

Po czym znowu pojawia się Donald Tusk, który mówi podczas spotkania z wyborcami do jednego z mężczyzn: "Ja odebrałem panu głos". - Nie daj mu odebrać swojego głosu! - tym apelem narratora kończy się spot partii rządzącej.

Podczas prezentowania wszystkich pytań pojawia się "X" przy odpowiedziach "NIE", co ma sugerować "poprawną" - zdaniem PiS-u - odpowiedź. Referendum ogólnokrajowe i wybory parlamentarne mają odbyć się w tym samym dniu - w niedzielę 15 października 2023 roku.

