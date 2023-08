Skompromitowany, ale lojalny. Bielan wyjawia: Łukasz Mejza znajdzie się na listach PiS

Prawo i Sprawiedliwość na razie nie ujawnia list wyborczych, ma na to jeszcze ponad dwa tygodnie. Politycy zdradzają jednak pewne kandydatury. I tak prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan poinformował na antenie Polsat News, że na listach znajdą się "wszyscy obecni parlamentarzyści".

Prowadzący program dopytał, czy dotyczy to również Łukasza Mejzy. - Również poseł Mejza. Jeżeli nie zrezygnuje, a z tego co wiem, chce kandydować - odpowiedział Bielan.

Kaczyński obiecał Mejzie "biorące" miejsce

O tym, że Mejza będzie kandydował w wyborach, Jacek Gądek pisał na łamach Gazeta.pl już w maju. Jak ustalił, poseł ma umowę z Jarosławem Kaczyńskim, że otrzyma "biorące" miejsce na liście wyborczej PiS. Mejza pierwotnie był związany ze środowiskiem Bezpartyjnych Samorządowców i z ich rekomendacji znalazł się na liście PSL do Sejmu. Otrzymał drugi wynik na liście w okręgu lubuskim, ale mandatu nie otrzymał, objął go po śmierci posłanki PSL Jolanty Fedak. Wszedł do Sejmu jako poseł niezrzeszony, a niedługo później wstąpił do Partii Republikańskiej Adama Bielana. I choć do klubu PiS nie przystąpił, to głosował po linii partii rządzącej.

"Prezes był w tych negocjacjach ze świeżo wówczas upieczonym posłem bardzo pragmatyczny, a że głos Mejzy w Sejmie był na wagę złota, bo PiS walczyło o utrzymanie większości, to przystał na stanowisko wiceministra sportu (choć wcześniej była mowa o fotelu wiceministra rolnictwa) dla posła i daną na piśmie w umowie koalicyjnej obietnicę miejsca na liście wyborczej PiS w kolejnych wyborach" - pisał Gądek.

Mejza skreślony? Kaczyński obiecał mu wysokie miejsce na liście PiS

Sprawa biznesów Łukasza Mejzy

Pod koniec ubiegłego roku Wirtualna Polska podała, że Mejza w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych (gdy chodziło o nieuleczalnie chore dzieci) i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów, choć nie było żadnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność praktyk. W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził, że artykuł Wirtualnej Polski to "kolejny nierzetelny ataki na jego wizerunek i dobre imię". Niemniej podał się do dymisji z funkcji ministra sportu, zapewniając, że odchodzi na "swoich warunkach, z podniesionym czołem i poczuciem uczestnictwa w (jak wskazują zasięgi medialne i internetowe) największej nagonce w historii polskiej polityki".

To nie wszystko. Kontrola Departamentu Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim wykazała, że Łukasz Mejza dopuścił się nieprawidłowości w związku z wydawaniem unijnych pieniędzy. "ZIPH była operatorem na subregion gorzowski programu 'Lubuskie Bony Szkoleniowe'. W jego pierwszej edycji firma Future Wolves Łukasza Mejzy dostała 240 tys. złotych. W drugiej edycji, obejmującej lata 2020-2022, firma Mejzy dostała 58,5 tys. złotych" - ustalił portal WP.

Mejza: Kaczyński jak Kazimierz Górski

Poseł ma jednak oczywiste zalety. W lipcu w Sejmie wygłosił kwiecisty pean na cześć prezesa PiS. - Pan się lubi kreować na super sportowca i lubi się porównywać do Jarosława Kaczyńskiego - zwracał się teoretycznie do Tuska, a w praktyce do nikogo. - Jarosław Kaczyński jak Kazimierz Górski. Serducho zostawił dla swojego kraju, to człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem od naśladowania. A pan jest jak Paulo Sousa - mówił.