Bogusław Wołoszański odpowiada TVP: Mam już dość tych programów powtarzanych od 30 lat

Jak informowaliśmy na kultura.gazeta.pl, Centrum Informacji TVP potwierdziło, że decyzja o zdjęciu programów z ramówki jest podyktowana startem Bogusława Wołoszańskiego w wyborach parlamentarnych. "Przerwa w emisji programów, których twarzą jest pan Bogusław Wołoszański, jest podyktowana jego zaangażowaniem politycznym. Ekspozycja na antenach TVP jego cyklicznych programów w okresie przedwyborczym byłaby dodatkową formą promocji jego osoby, co byłoby nieuczciwe w stosunku do innych kandydatów" - informowało nas TVP. Telewizja przekazała, że "po wyborach program powróci na anteny TVP w jakości HD".

Bogusław Wołoszański o oświadczeniu TVP: Trochę mnie to martwi

- Trochę mnie to martwi. Przyznam, że mam już dość tych programów powtarzanych od 30 lat. Telewizja się zmieniło, sposób robienia programów się zmienił. Wszystko się zmieniło, więc to pokazywanie staroci jak w starym kinie - stwierdził w komentarzu dla wp.pl Wołoszański.

"Sensacje XX wieku" TVP zdjęła z ramówki po tym, gdy okazało się, że dziennikarz i popularyzator historii zasilił listy Koalicji Obywatelskiej. Decyzję w tej sprawie ogłosił w środę Donald Tusk.- Myślę, że zdecydowana większość oglądała legendarny program "Sensacje XX wieku". Ale mamy wiek dwudziesty pierwszy. I wydaje mi się, że "sensacją XXI wieku" jest to, że liderem naszej listy w Piotrkowie jest Bogusław Wołoszański - ogłosił lider PO. - Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy, Antoniego Macierewicza. Naprawdę, nie mogę się doczekać - dodał.

- Ogromnie się cieszę, że mogę znaleźć się w tym gronie. Dotychczas zajmowałem się badaniem polityki i omawianiem polityki. Teraz zostałem do niej włączony. Jest pomost, między tym co robiłem a tym co będę robił, mam nadzieję - powiedział Bogusław Wołoszański.