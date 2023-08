Znamy hasło wyborcze PiS. Kaczyński: Nasz cel jest prosty: odstraszyć

Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości ogłosił w piątek Jarosław Kaczyński. - Co to znaczy "bezpieczna"? (...) Szczególne aktualne dziś jest bezpieczeństwo militarne. Bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. Czynimy wszystko i to skutecznie, żeby to bezpieczeństwo stale rosło. Przede wszystkim rozbudowujemy - w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju i w powojennej Europie - naszą armię. Ta armia ma w krótkim czasie osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej armii na kontynencie - powiedział.

- Nasz cel jest prosty: odstraszyć. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasz ewentualny przeciwnik nie ma żadnego militarnego i politycznego sensu - dodał. - Dziś obok wojny klasycznej, jaka toczy się w Ukrainie, mamy wojny typu hybrydowego i tu jest sprawa bardziej skomplikowana. Nie ma tutaj stanu wojny w sensie klasycznym. Są różnego rodzaju prowokacje i wykorzystywani są do tego imigranci. Wybudowaliśmy ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy, wzmacniamy granicę poprzez większą obecność żołnierzy Wojska Polskiego - podkreślił prezes PiS.

- Są próby zmuszenia nas do tego, żebyśmy tworzyli w Polsce problem, który istnieje dziś w wielu państwach zachodnich. To jest imigracja nielegalna, wielka ilość ludzi, którzy przybywają tutaj nie po to, żeby pracować, ale żeby korzystać z pomocy socjalnej i podważać bezpieczeństwo. Widzimy to na Zachodzie Europy. Nasz rząd mówi jasno: "nie". Zapewniamy pod tym względem bezpieczeństwo - zaznaczył.

Szef Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył dalej, co znaczy hasło jego formacji. - Także walczymy z przestępczością. Zaostrzyliśmy kodeksy karne, dbamy o policję, coraz lepiej jej płacimy, coraz lepiej wyposażamy - powiedział Jarosław Kaczyński. Polityk mówił też o "bezpieczeństwie energetycznym". - Myśmy w ciągu ostatnich lat doprowadzili do tego, że Polska jest energetycznie bezpieczna. Nie może być szantażowana poprzez dostawy albo podnoszenie cen. Jest państwem niezależnym. To jest kolejna przesłanka, żeby powiedzieć, że jesteśmy formacją bezpieczeństwa - dodał wicepremier.

Następnie poruszył kwestię "bezpieczeństwa socjalnego". - Chodzi o to, by każda polska rodzina była zabezpieczona, jak chodzi o swoją sytuację materialną, o swoją przyszłość. Jest to sprawa pracy. Uczyniliśmy wiele, żeby ta praca była - stwierdził.

Na koniec Jarosław Kaczyński odniósł się do tematu referendum. - Ten aspekt bezpieczeństwa odnosi się także do referendum, które proponujemy i które jest wściekle i niemerytorycznie atakowane. (...) Przypomnę, że nasi konkurenci, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, można powiedzieć, że mieli całkowicie odmienne poglądy od tych, które dziś głoszą. I w czynie, i słowie nasi konkurenci byli zupełnie innego zdania. Wiarygodność ich zapewnień jest minimalna, by nie powiedzieć zerowa - podkreślił polityk. - Jesteśmy partią, która zapewnia bezpieczeństwo Polakom na wielu poziomach - zaznaczył.

Wybory parlamentarne, decyzją prezydenta Andrzej Duda, odbędą się 15 października 2023 roku. Tego samego dnia ma odbyć się referendum.