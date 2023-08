Michał Wypij tłumaczy start z list KO. "Mam wrażenie, że Kołodziejczak się na mnie uwziął"

Poseł Michał Wypij dołączył w sierpniu do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika z list wyborczych ugrupowania, Wypij będzie startował z siódmego miejsca w 35. okręgu wyborczym.

Michał Wypij startuje z list KO. "Dołączyłem do Tuska, bo chcę wygrywać"

W wywiadzie dla portalu naTemat poseł tłumaczył, dlaczego przez dwa lata współpracował z obozem rządzącym i wyjaśnił, dlaczego odszedł. O swoim przejściu do Koalicji Obywatelskiej powiedział: - To nagroda za to, że cały czas jestem w tym samym miejscu. Pozostałem wierny swoim zasadom, choć było to trudne i przyszło za to zapłacić wysoką cenę. Moje środowisko polityczne już nie istnieje. Nie wyobrażałem sobie jednak poparcia nielegalnych wyborów kopertowych, ataku na wolne media czy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To były złe, szkodliwe zmiany, których skutki odczuwamy do dziś - mówił były wiceprezes Porozumienia, dodając, że wierzy w zwycięstwo w nadchodzących wyborach.

Wypij został zapytany także, czy liczy, że "wyborcy zapomną, że przez dwa lata był w koalicji z partią rządzącą". - Próbę wiarygodności miałem dosyć szybko. (...) Mam poczucie, że w kluczowym momencie nie zawiodłem. Gdy okazało się, że obóz władzy zmienia się w karykaturę samego siebie, że zaczyna stosować metody, z jakimi rzekomo chce walczyć, że krzyczy "Precz z komuną!", a działa jak komuna, także pod względem propagandowym, odciąłem się od PiS - wyjaśnił poseł.

Jak stwierdził w wywiadzie, "dołączył do Donalda Tuska, bo chce wygrywać", ale podkreśla również, że nie chodzi o jego ambicje, a o bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Wypij na listach KO wraz z Kołodziejczakiem. "Mam wrażenie, że się na mnie uwziął"

Podczas rozmowy poruszono również kwestię odejścia polityka z Porozumienia z powodu jej koalicji z Agrounią Michała Kołodziejczaka. "Podjąłem niełatwą decyzję, która kończy ważny dla mnie okres w życiu politycznym. W tym kontekście ograniczam współpracę ze środowiskiem, któremu wiele zawdzięczam i któremu pragnę w tej chwili gorąco podziękować" - pisał wówczas na portalu X (Twitterze). W wywiadzie poruszono tę kwestię. - Mówiąc pół żartem, pół serio, mam wrażenie, że Michał Kołodziejczak się na mnie uwziął - odparł Wypij z uśmiechem. Poseł powiedział, że jest to "decyzja Donalda Tuska i kierownictwa Platformy". - Nie będę teraz marudzić, tylko zakasuję rękawy i biorę się do ciężkiej pracy w moim okręgu w Olsztynie - powiedział polityk.

Strzeżek i Wypij odchodzą z Porozumienia. Wskazują na "niepoważny projekt"

Od list PiS-u do Koalicji Obywatelskiej. Kim jest Michał Wypij?

Michał Wypij w 2015 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2018 był doradcą w gabinecie politycznym wicepremiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rok później uzyskał mandat posła na Sejm w wyborach parlamentarnych. W 2019 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dwa lata później został wiceprezesem Porozumienia, które ostatecznie opuścił w lutym 2023 roku. W sierpniu tego roku dołączył do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

