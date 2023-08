Znany piłkarz wystartuje z list PiS? Mógłby być "lokomotywą wyborczą"

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w czwartek na antenie TVP1, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje listy wyborcze do Sejmu. Partia ma je przedstawić w ustawowym terminie. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że w szeregach PiS pojawiły się doniesienia o starcie w wyborach byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej - Sebastiana Mili. Mila już w połowie maja pojawił się na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości jako gość specjalny. Na panelu sportowym występował wówczas razem z byłym lekkoatletą Tomaszem Majewskim i byłym piłkarzem ręcznym Sławomirem Szmalem.

- To właśnie na konwencji przekonał do siebie wielu polityków PiS. Mówił o swoich doświadczeniach w karierze piłkarskiej w taki sposób, że ujął uczestników. Niejednokrotnie publicznie podkreślał też przywiązanie do wartości rodzinnych - mówi WP polityk z otoczenia Nowogrodzkiej.

Jak czytamy w artykule portalu, na jednym ze sztabów wyborczych pojawiły się głosy, że dzięki swojej popularności Mila mógłby zdobyć bardzo dużo głosów dla PiS. - Mógłby być "lokomotywą wyborczą", która zrobi dobry wynik. Bardziej wyglądało to na pomysł wciągnięcia go na listy - dodaje rozmówca portalu. Wirtualna Polska informuje, że nieoficjalnie orędownikiem pojawienia się byłego piłkarza na listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy był minister sportu Kamil Bortniczuk, który również uczestniczył w majowym panelu sportowym na konwencji programowej partii rządzącej.

PiS zapowiada "silne nazwiska" na listach do Senatu

- Nasi pełnomocnicy już zaproponowali właściwie kandydatów w okręgach i w centrali są opracowywane listy dla poszczególnych okręgów. Jest jeszcze chwila czasu na to, żeby przedstawić. Zrobimy to w terminie, który wynika z ustawy - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

PiS przygotowuje listy wyborcze. "Wyciągnęliśmy odpowiednią lekcję"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że na listach do Senatu będą "silne nazwiska". - W każdym praktycznie okręgu senackim wystawiamy swoich kandydatów, w związku z tym tutaj walczymy o to, aby nasi kandydaci objęli te mandaty senackie. Jest szansa. Pamiętajmy, że w ubiegłych wyborach bardzo mało brakowało, żebyśmy mieli większość w Senacie. Wyciągnęliśmy odpowiednią lekcję z tego, co było cztery lata temu. Te listy senackie są opracowywane nawet dłużej niż poselskie. W tych okręgach, w których jest szansa, żeby powalczyć o mandaty, to będą dobre kandydatury - powiedział Müller.

W środę swoje "jedynki" przedstawiła KO. Okazuje się, że z list wyborczych ugrupowania wystartują m.in. Michał Kołodziejczak z Agrounii czy były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wśród kandydatów znalazła się także Hanna Gill-Piątek, która wcześniej należała do Polski 2050, obecna posłanka Lewicy Karolina Pawliczak, Apoloniusz Tajner i Bogusław Wołoszański.

"Jedynki" Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i na Mazowszu