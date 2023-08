Roman Giertych. Ewolucja, której nie było. Rok po roku [OPINIA]

Nekromanta, który wskrzesił Młodzież Wszechpolską. Następnie lider LPR-u - głównej antyunijnej siły początku tego tysiąclecia. Partii, którą założyć miał sam Tadeusz Rydzyk. A u schyłku politycznej kariery - minister edukacji w rządzie PiS-u, prototyp Przemysława Czarnka, podobnie jak on zafiksowany na punkcie LGBT, aborcji oraz obrony Kościoła przed urojonymi atakami.

W roku 2007 r. błyskotliwa kariera Giertycha legła w gruzach. Katastrofalny wynik LPR-u w przyspieszonych wyborach zamknął mu drogę do sejmu. Giertych poświęcił się karierze mecenasa, a dzięki niej zbliżył się do środowiska opozycji. Był obrońcą najważniejszych figur PO, takich jak Radosław Sikorski czy Donald Tusk.

Dziś prawe skrzydło Platformy wyraża się o nim ciepło. Jak chociażby wspomniany Radosław Sikorski, który wkrótce po ogłoszeniu planów mecenasa napisał na Twitterze: "Aby utrzymać większość w Senacie i przywrócić w Polsce praworządność demokratyczna opozycja potrzebuje takich wojowników jak Roman Giertych!"

Giertych wystartuje do Senatu? "Nie czuję się zobowiązany Paktem Senackim"

Jednak start Giertycha dzieli opozycję. Progresywiści krzywią się na wizję come backu pomysłodawcy mundurków szkolnych. Kością niezgody wydaje się realność ewolucji, którą miał przejść przez ostatnie 16 lat. Kiedy Giertych był ministrem edukacji, jego resort podważał teorię ewolucji. Wiceminister Mirosław Orzechowski nazwał ewolucję "luźną koncepcją niewierzącego starszego pana, który tak widział świat, może dlatego, że był wegetarianinem i zabrakło mu ognia wewnętrznego".

Dziś to ja będę Orzechowskim. Nie wierzę w ewolucję Giertycha. To tylko luźna koncepcja starszych panów z PO, na którą brakuje dowodów. W dalszej części artykułu przytoczę chronologicznie wypowiedzi Giertycha od czasu, gdy skończył z poważną polityką, aż do roku 2023. Nakreślą one obraz ultrakonserwatysty, który nauczył się używać pudru. Za ugładzoną retoryką kryją się te same poglądy, co dawniej. Z jednym tylko małym wyjątkiem.

Rok 2010

Jak donosił Piotr Pacewicz na łamach Oko.Press: W 2010 roku Roman Giertych deklarował, że jego dzieci nie mogłyby być LGBT+, ale gdyby były, to "wiedzą, jak by się tata zachował". Nie miałyby np. wstępu na rodzinne święta.

Rok 2011

To rok, z którego pochodzą taśmy Giertycha opublikowane przez "Wprost" kilka lat później. Na nagraniu Giertych dowcipkował o stworzeniu listy "stu pedałów", a także żalił się, że nie miał wiedzy o homoseksualnej orientacji jednego z polityków PiS-u zmarłych w Smoleńsku, bo wyposażony w tę wiedzę, mógłby go dawniej skompromitować.

Rok 2012

W debacie publicznej pojawia się pomysł refundacji zabiegów in vitro. Pomysł nie przypadł mecenasowi do gustu. W rozmowie z "Polska the Times" ironizował, że równie dobrze można by refundować powiększanie piersi.

W tym samym roku Giertych udzielił wywiadu dla "Gazety Wyborczej". Tytuł tego artykułu stanowi jego podsumowanie: "Ja poglądów nie zmieniłem, do Platformy nie wstąpię".

Rok 2013

Telewizja Trwam przypisała Giertychowi progresywne poglądy. Mecenas zażądał od Rydzyka przeprosin za tak haniebne pomówienie.

W sprostowaniu stwierdził, co następuje: "(...) nie zmieniłem swoich poglądów odnośnie do kwestii etycznych, co do których Kościół katolicki głosi jednoznaczne stanowisko (...), nigdy nie byłem i nie jestem zwolennikiem legalizacji in vitro (...), nie zmieniłem swoich negatywnych poglądów odnośnie do ideologii ruchów homoseksualnych (...), nie zrezygnowałem z rozszerzenia ochrony życia dzieci poczętych".

W tym samym roku Giertych pojawił się u Moniki Olejnik. Rozmowa dotyczyła zjawiska pedofilii w Kościele. Mecenas stawał na rzęsach, aby zbagatelizować ten problem. Używał przy tym argumentów z elementarza apologetów tej instytucji. Medialne wzmożenie wokół tego problemu nazwał histerią. A na pytanie redaktorki, czy pedofilii w Kościele nie ma, odparł rezolutnie: "Zapewniam panią, że we wszystkich grupach, które zajmują się dziećmi, to się dzieje". Ignorując fakt, że nie w wszędzie zwyrodnialcy są systemowo chronieni i przenoszeni z miejsca na miejsce.

Także w roku 2013 Giertych pojawił się w programie "Tomasz Lis na żywo", gdzie starł się z Ryszardem Kaliszem. Rozmowa dotyczyła związków partnerskich. Nie muszę chyba mówić, kto zajmował jaką stronę. Lecz nie o samo stanowisko chodzi - argumentacja, którą posługiwał się Giertych, mogłaby równie dobrze wyjść z ust jego wychowanka Krzysztofa Bosaka.



Tak więc mecenas zapytywał nas, że skoro godzimy się na związki partnerskie osób tej samej płci, to czemuż by nie zalegalizować poligamii i poliandrii? Postulat związków partnerskich nazwał erozją Konstytucji. Związki partnerskie miały być próbą "przesuwania światopoglądowego muru" oraz skutkować dekompozycją rodziny. To nie równe prawa, tylko przywileje. Bezpodstawnie narzucane większości przez mniejszość - przekonywał.

Rok 2016

Giertych opublikował na Facebooku swoje przemyślenia na temat aborcji. Określił ją czynem z natury złym. I zaproponował "nowy kompromis". Na czym miałby on polegać? Oddajmy głos samemu mecenasowi:

(...) nowy kompromis mógłby wyglądać w ten sposób, że w przypadku ciąży z gwałtu lub ciężkiego uszkodzenia płodu (minister zdrowia mógłby tutaj określić zawężająco tę ostatnią kwestię), aborcja nie podlegałaby sankcjom prawa karnego, ale też nie byłaby wykonywana w szpitalach legalnie i na koszt społeczeństwa. Trzeci przypadek, czyli zagrożenie życia matki lub poważnego naruszenia jej zdrowia, w ogóle w obecnym stanie prawnym już ma wyłączoną karalność, nawet bez ustawy aborcyjnej, ze względu na przepisy o działaniu w stanie wyższej konieczności.

Mowa zatem de facto o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Aborcja nie mogłaby być wykonywana legalnie w szpitalach nawet w przypadku gwałtu i ciężkiego uszkodzenia płodu. Wielkodusznie mecenas nie proponował sankcji karnej, jednak jasno opowiedział się za zniesieniem dwóch z trzech istniejących jeszcze wtedy przesłanek dopuszczających zabieg.

Rok 2017

Giertych po raz kolejny udziela wywiadu dla "Gazety Wyborczej". Na pytanie, czy przeszkadza mu walka o prawa LGBT, odpowiada twierdząco. Postulat wspólnego rozliczania się par jednopłciowych komentuje podobnie, jak parę lat temu u Tomasza Lisa:

A dlaczego ja nie mogę się rozliczać z moim przyjacielem? Bo nie uprawiam z nim seksu? Tak naprawdę postulaty przywilejów dla par homoseksualnych są dyskryminacją przyjaźni pomiędzy ludźmi tej samej płci, które nie są oparte na seksie.

Poruszona zostaje także kwestia aborcji. Mecenas przyznaje, że „nie popiera prawa do aborcji, jest przeciwny aborcji jako takiej", stwierdza, że obecna ustawa aborcyjna jest dla niego za łagodna, bo pozwala na zabijanie chorych dzieci. Trybunał Julii Przyłębskiej anulował tę przesłankę trzy lata później, co wywołało największe protesty uliczne w historii III RP.

Także w roku 2017 Borys Budka opowiedział się za legalizacją związków partnerskich. Rozsierdziło to Giertycha, który napisał na Twitterze: "Borys Budka za legalizacją związków partnerskich? Może zaproponujecie ułatwienia w zmianie płci? One tak wam pomogły w ostatnich wyborach…"

Rok 2018

W "Polityce" pojawił się artykuł na temat Giertycha, a w nim krótka wypowiedź mecenasa:

Światopoglądowo się nie zmieniłem, natomiast uleciał ze mnie cały radykalizm. Wracając do adwokatury, wyzbyłem się także skłonności do oceniania ludzi.

Giertych po raz enty deklaruje brak ewolucji światopoglądu. Tylko miał ulecieć z niego radykalizm. Odczytuję tę kwestię następująco: mam te same poglądy, co dawniej, jednak nie opłaca mi się już wyrażać ich tym samym językiem.

Rok 2019

Trzaskowski podpisał się pod deklarację LGBT. Giertych nazywa to ogromnym błędem.

Rok 2020

Prawybory na Lewicy. Giertych zabiera nas w podróż do przeszłości - kwituje to zdarzenie żarcikiem, który mógłby wypowiedzieć Giertych z roku 2005.

To naprawdę ekscytujące prawybory na lewicy. Wciąż nie wiemy, czy p. Śmiszek będzie kandydatem na prezydenta, a p. Biedroń na pierwszą damę, czy na odwrót. Naród zamarł w oczekiwaniu

- napisał na Twitterze. Czemu się nie śmiejecie?

Rok 2021

Platforma Obywatelska zmienia oficjalne stanowisko w sprawie aborcji. To dla mecenasa za dużo. Skomentował ten ruch następująco: "Uchwała zarządu PO o aborcji jest strasznym błędem. Podobnym błędem było forsowanie przez E. Kopacz i MKB ustawy o zmianie płci, czy też działania Trzaskowskiego i Rabieja na rzecz uczenia dzieci możliwości zmiany płci. Politycy PO nie wyciągnęli żadnych wniosków ze swoich klęsk".

Zmiana podejścia Platformy nie przypadła mecenasowi do gustu, za to spodobała mu się zmiana, jaka zaszła w Teksasie. W 2021 r. Sąd Najwyższy USA przywrócił w Teksasie surowe prawo aborcyjne, najbardziej restrykcyjne w całych Stanach Zjednoczonych, uniemożliwiające wykonanie zabiegu nawet w przypadku gwałtu i kazirodztwa. Komentarz Giertycha:

W Teksasie, za zgodą SN, de facto zlikwidowano aborcję. Zmienia się powoli na świecie podejście do tego tragicznego dziedzictwa XX wieku.

Rok 2022

Wybucha afera mobbingowa w redakcji "Newsweeka". Dziennikarz Szymon Jadczak prosi o kontakt pokrzywdzone osoby. Giertych uznaje to za świetny temat do żartów. Pisze publicznie:

Na mnie Lis nakrzyczał podczas programu w TVP 'Co z tą Polską?'. Nie wiem czy to też się liczy, bo nie miałem potem ataku paniki. Ale cieszę się, jeśli mogłem pomóc.

Z tym atakiem paniki to odniesienie do słów jednej z dziennikarek, która miała mieć atak paniki po kontakcie z Tomaszem Lisem. Ataki paniki, takie śmieszne! Prawie jak Śmiszek w roli pierwszej damy.

Rok 2023

W marcu debatę publiczną rozpala reportaż TVN-u na temat Karola Wojtyły i pedofilii w Kościele. Giertych określa reportaż ahistorycznym i pozbawionym profesjonalizmu. Ukuwa też kuriozalną teorię spiskową, jakoby "papież został zaatakowany przez pisowski IPN i naiwnych dziennikarzy". Za wszystkim stoi PiS.

***

Oto więc Roman Giertych. Przeciwnik praw mniejszości seksualnych i zapłodnienia in vitro, zwolennik prawa aborcyjnego surowszego niż to wprowadzone przez PiS. Rejtan konserwatyzmu, który sprzeciwia się jakimkolwiek ruchom w lewo w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Nie dostrzegam żadnych zmian w jego spojrzeniu na sprawy społeczne. Zresztą, on sam przyznaje, że te zmiany nie zaszły.

Na pewno zmienił się język. Giertych już nie nazwie homoseksualizmu chorobą ani zboczeniem. Przestało mu się to politycznie opłacać. Zamiast tego napisze prawniczą rozprawkę o tym, że nie powinno się osobom homoseksualnym przyznawać żadnych praw, bo to tak naprawdę nieuprawnione przywileje. Dla samych gejów - niewielka różnica.

Czasem mu się uleje jak dawnemu Giertychowi - vide żarcik o Śmiszku jako pierwszej damie - ale tylko czasem.

Wspomniałem na początku tekstu o pewnym małym wyjątku. Tym wyjątkiem w światopoglądzie Giertycha jest geopolityka. W tym aspekcie mecenas niewątpliwie ewoluował i jest to zmiana na lepsze. Obrał kurs na Zachód. Już nie znajdziemy w jego retoryce prorosyjskich wątków - tak licznych na przykład w książce "Kontrrewolucja młodych", a za sprzeciw wobec akcesji Polski do Unii nawet publicznie przeprosił. Obecnie popiera członkostwo Polski w tej wspólnocie. Należy to docenić. Ale to trochę mało, aby mówić o innym Giertychu.

* Autor tekstu jest jutuberem, tworzy kanał youtube.com/Koroluk, gdzie komentuje polską scenę polityczną. W sieci posługuje się pseudonimem Koroluk.