Rzeczniczka KE: UE nie będzie tolerować żadnych prób instrumentalizacji migrantów do celów politycznych

- Podejmowanie decyzji w sprawie referendów należy do państw członkowskich i podlega prawu krajowemu - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. Odniosła się w rozmowie z RMF FM do pytania referendalnego dotyczącego przyjęcia imigrantów, "zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji". Jak stwierdziła, "relokacja nie jest obowiązkowa", a solidarność, czyli wybór między relokacją, finansowaniem czy innymi środkami takimi jak wsparcie operacyjne.

KE: Państwa członkowskie mają obowiązek chronić zewnętrzne granice UE

Hipper podkreśliła, że kraje UE mają "pełną swobodę decydowania o konkretnych środkach solidarnościowych". - Gdyby ocena miała zostać przeprowadzona dzisiaj, to biorąc pod uwagę, że Polska gości ponad milion Ukraińców, byłaby uznana za kraj znajdujący się pod presją migracyjną i tym samym sama kwalifikowałaby się do solidarności lub do pełnego ograniczenia swojego wkładu solidarnościowego - powiedziała Hipper.

W kwestii pytania o likwidację bariery na granicy z Białorusią rzeczniczka nie odpowiedziała wprost. - Państwa członkowskie mają obowiązek chronić zewnętrzne granice UE. Są one najlepiej przygotowane do określenia środków, jak to zrobić w praktyce, w sposób w pełni zgodny z dorobkiem prawnym UE, w tym z poszanowaniem praw podstawowych - mówiła Hipper, podkreślając, że Unia "nie będzie tolerować żadnych prób instrumentalizacji migrantów do celów politycznych i jest gotowa wspierać Polskę i inne państwa członkowskie". - Unia Europejska jest przygotowana na każdy scenariusz i w razie potrzeby jest gotowa do podjęcia zdecydowanych działań - podkreśliła rzeczniczka.

Jest decyzja Sejmu ws. referendum. Skierowano wniosek do komisji

Referendum ogólnokrajowe. Jak jest treść pytań?

W czwartek Sejm poparł wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i skierował go do komisji ustawodawczej. Za głosowało 233 posłów, przeciw było 211, a 8 posłów wstrzymało się od głosu. Sejmowa komisja ustawodawcza jeszcze w czwartek przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po zakończeniu prac trafi on pod głosowanie w ramach pierwszego czytania na sali plenarnej Sejmu.

Dokładna treść i kolejność pytań referendalnych brzmi:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Referendum ogólnokrajowe i wybory parlamentarne mają odbyć się w tym samym dniu - w niedzielę 15 października 2023 roku.

