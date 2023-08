Jest decyzja Sejmu ws. referendum. PiS pędzi z projektem, chce "potwierdzać swoje decyzje"

Rząd zaproponował, by referendum odbyło się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi, aby zminimalizować koszty tego - jak mówił minister Czarnek - "niezwykle ważnego aktu demokracji bezpośredniej". Po zakończeniu prac w sejmowej komisji wniosek trafi pod głosowanie w ramach pierwszego czytania na sali plenarnej Sejmu, najwcześniej po godzinie 14:00.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek zapowiedział broszurę o demokracji bezpośredniej. Pojawi się w szkołach

Sejm skierował wniosek rządu dotyczący referendum do komisji ustawodawczej

Wcześniej odbyła się sejmowa debata. Sam wniosek wraz z uzasadnieniem przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Mówicie, że my robimy referendum, żeby jakąś kasę mieć. Przypomnijcie, ile każdego roku wasi prezydenci wydają na wasze fundacyjki, stowarzyszenia, w tym na gejowskie - powiedział minister z mównicy. - Polacy nie chcą niszczenia Polski, jak niszczycie Belgię, Francję, Szwecję - stwierdził. Sejmowa komisja ustawodawcza jeszcze w czwartek przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum.

Dokładna treść i kolejność pytań referendalnych brzmi:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

W Sejmie debata nad referendum. Opozycja przedstawia kandydatów do Senatu [NA ŻYWO]

Czarnek o bezpieczeństwie w Polsce: To dlatego, że nie dopuściliśmy do absurdalnej polityki Merkel i Tuska

Minister edukacji mówił w Sejmie, że pierwsze pytanie w referendum odpowiada na stanowisko narodu polskiego. Jak podkreślił z mównicy sejmowej, według badań opinii publicznej 77 proc. respondentów jest zdania, iż największe przedsiębiorstwa powinny pozostać własnością państwa. - Na to stanowisko narodu polskiego odpowiedzieliśmy ustawą z 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która wskazuje listę trzydziestu spółek, w których nie mogą być zbyte akcje należące do Skarbu Państwa - mówił minister w kontekście pierwszego pytania.

Uzasadniając konieczność zadania drugiego pytania, Czarnek podkreślał, że rząd chce "potwierdzenia swoich decyzji w tej sprawie, po tym, jak wcześniej rząd PO-PSL wiek emerytalny podwyższył".

Czarnek, przedstawiając uzasadnienie trzeciego pytania o budowę zapory na granicy polsko- białoruskiej, powiedział, że jest ono w obecnej sytuacji politycznej bardzo ważne. Podkreślał, że to sprawa bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całej Europy, bo zapora chroni przed napływem nielegalnych imigrantów i obecnie - członków tzw. Grupy Wagnera. - Będziemy budować taką samą zaporę z obwodem królewieckim i żaden Tusk z Weberem nie będą nam mówić, że zapora jest niepotrzebna - mówił.

Minister mówił także, że czwarte pytanie to także pytanie o kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. - Polska to najbezpieczniejszy kraj w Europie, dlatego, że nie dopuściliśmy do absurdalnej polityki Merkel i Tuska. Dlatego Polacy powiedzą wam nie! - grzmiał w mównicy sejmowej.

Sejm głosował za odrzuceniem senackiego weta. Chodzi o termin referendum