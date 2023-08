Rzecznik rządu: Przygotowujemy listy wyborcze. "Wyciągnęliśmy lekcję z tego, co było cztery lata temu"

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w czwartek na antenie TVP1, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje listy wyborcze do Sejmu. Partia ma je przedstawić w ustawowym terminie.

Müller: Przygotowujemy listy wyborcze do Sejmu

- My je w tej chwili przygotowujemy. Nasi pełnomocnicy już zaproponowali właściwie kandydatów w okręgach i w tej w centrali są opracowywane listy dla poszczególnych okręgów. Jest jeszcze chwila czasu na to, żeby przedstawić. Zrobimy to w terminie, który wynika z ustawy - powiedział rzecznik rządu

Poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że na listach do Senatu będą silne nazwiska. - W każdym praktycznie okręgu senackim wystawiamy swoich kandydatów, w związku z tym tutaj walczymy o to, aby nasi kandydaci objęli te mandaty senackie. Jest szansa. Pamiętajmy, że w ubiegłych wyborach bardzo mało brakowało, żebyśmy mieli większość w Senacie. Wyciągnęliśmy odpowiednią lekcję z tego, co było cztery lata temu. Te listy senackie są opracowywane nawet dłużej niż poselskie. W tych okręgach, w których jest szansa, żeby powalczyć o mandaty, to będą dobre kandydatury - powiedział Müller.

Piotr Müller został zapytany także o słowa Donalda Tuska, który powiedział podczas Krajowej Rady Platformy Obywatelskiej, że "uroczyście unieważnia to referendum". - Jakiś czas temu liberalno-lewicowe media nazywały Donalda Tuska królem Europy, gdy zostawał przewodniczącym Rady Europejskiej. Ale widzę, że ten tytuł dla Donalda Tuska to za mało, bo on dzisiaj zastępuje również Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy stwierdza w Polsce ważność referendum - odparł polityk.

- Myślę, że dla Donalda Tuska i to będzie za mało i być może niedługo będzie próbował bawić się w rolę sądu ostatecznego, bo tym tokiem rozumowania właśnie Donald Tusk teraz idzie. Król Europy, Sąd Najwyższy i zaraz będzie sąd ostateczny. To jest po prostu ośmieszające lidera partii opozycyjnej. Przecież konstytucja wyraźnie mówi, że ważność referendum jest wtedy i ono jest wiążące, gdy weźmie w tym referendum udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania - dodał.

Rzecznik rządu został również zapytany o inne słowa lidera PO, który powiedział, że PiS planuje podnieść wiek emerytalny. Odparł, że "takiej bzdury dawno nie słyszał". - Natomiast jestem w stanie przedstawić dokument, w którym partia Tuska, Platforma Obywatelska, podwyższa wiek emerytalny, to jest ustawa, którą przyjęli, gdy Tusk był premierem - powiedział. - Te tajne dokumenty Donalda Tuska są jak pewnie różne inne tajne jego opowieści. Nie trzeba żadnej tajności do tego, bo wystarczy spojrzeć na jawne dzienniki ustaw i to za czasów Donalda Tuska wiek emerytalny poszybował dla kobiet o siedem lat - stwierdził Müller.

