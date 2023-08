Gdula w obronie Tuska: "Morawiecki ma więcej powiązań z Niemcami". I zaczął wymieniać

We wtorek do Sejmu wpłynął projekt uchwały posłów PiS ws. "obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce". W czwartek odbywa się w Sejmie pierwsze czytanie projektu. O złożeniu dokumentu poinformował w ubiegły czwartek poseł PiS Radosław Fogiel. Według parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości "istotną rolę w tej akcji odgrywają politycy niemieccy".

Gdula: Morawiecki ma więcej powiązań z Niemcami

W czwartek projektem uchwały zajmowała się Komisja Spraw Zagranicznych. Podczas obrad głos zabrał poseł Maciej Gdula z Nowej Lewicy. - Trwa wobec Donalda Tuska zupełnie nieuzasadniona kampania niechęci łącząca go z Niemcami. Mówi się o nim "niemieckie popychadło", "niemiecki agent". Jeżeli powinniśmy przyjąć jakąś uchwałę, która dotyczy relacji między Polską a innymi krajami w kontekście kampanii wyborczej, to powinna być to uchwała zakazująca łączenia polskich polityków z zagranicznymi wpływami i robienia kampanii nienawiści przeciwko nim - mówił Gdula.

Jak swierdził dalej, "jeżeli byśmy porównali niemieckie powiązania Tuska i Morawieckiego, to Morawiecki ma więcej powiązań z Niemcami". - Donald Tusk jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Mateusz Morawiecki jest absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu. Morawiecki napisał wspólnie książkę z niemieckim profesorem Frankiem Emmersem pt. "Prawo Europejskie". Natomiast praca magisterska Donalda Tuska dotyczy Józefa Piłsudskiego. Kiedy Morawiecki odbywał staż w Centralnym Banku Niemiec, Tusk był przewodniczącym polskiej partii politycznej. Kiedy Morawiecki pracował na niemieckim Uniwersytecie we Frankfurcie, Donald Tusk był w polskim Senacie - wyliczał poseł.

Jak podkreślił Gdula, nie należy rozkręcać kampanii nienawiści przeciwko osobom publicznym. - To uderza, w moim przekonaniu, w relacje polsko-niemieckie, które powinniśmy pielęgnować w obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą - zakończył polityk.

Do słów Gduli odniósł się po jakimś czasie przewodniczący komisji Radosław Fogiel. - Wy próbujecie nam wpierać antyniemieckość i widzicie ją tam, gdzie jej nie ma. Nie ma nic złego we współpracy polskich i niemieckich naukowców, ale jest coś złego, kiedy niemiecki polityk próbuje wmawiać Polakom, jakich wyborów dokonywać. Drobna, acz znacząca różnica - odparł.

- Uważamy, że sprawa jest na tyle poważna, że polski parlament powinien zająć stanowisko, powinien bardzo ostro potępić wszystkie tego typu próby - mówił w ubiegłym tygodniu Fogiel. - To jest kwestia polskiej demokracji - podkreślił przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych. Dodał, że politycy PiS uważają, iż Niemcy nie mają prawa wypowiadać się na temat demokratycznych wyborów Polaków.

Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki wezwał szefa Europejskiej Partii Ludowej do telewizyjnej debaty z powodu słów Manfreda Webera na temat PiS w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF. - Każda partia musi zaakceptować rządy prawa, to jest zapora ogniowa przed przedstawicielami PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. Te trzy zasady muszą być przestrzegane. Kto je akceptuje, może być partnerem demokratycznym - konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji czy PiS w Polsce, są przeciwnikami i walczymy z nimi - mówił Weber w wywiadzie. Politycy PiS twierdzą w swoich przekazach, że Weber użył słowa "wróg".

Premier polskiego rządu wysłał nawet do niemieckiego polityka list w tej sprawie. Jak podkreślił w nim Morawiecki, skoro Niemcy "przyznają się do intencji ingerowania w polskie wybory, to ta kwestia powinna zostać przedyskutowana na forum publicznym". Manfred Weber ustosunkował się do poczynań szefa polskiego rządu w zwięzły sposób: "Trzymamy się od tego z daleka".

