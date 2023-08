Prof. Jan Hartman jednak nie wystartuje z list Lewicy. Jest oświadczenie

Portal Onet.pl podał przed kilkoma dniami, że "jedynką" na liście Lewicy w Nowym Sączu będzie filozof i bioetyk prof. Jan Hartman. Okręg, z którego miał wystartować naukowiec, jest trudny dla Lewicy - od 2001 r. nie zdobyła ona tam żadnego mandatu. W mediach społecznościowych zaczęto wkrótce przypominać wypowiedź prof. Hartmana, która padła w 2013 r. w TVN24. Filozof powiedział wtedy m.in., że "polowanie na czarownice to nie jest sposób na pedofilię". - Piętnowanie pedofilów nie tylko narusza prawa tych osób, ale jednocześnie wywołuje niepotrzebny niepokój społeczny. Pedofilom należy się farmakoterapia - mówił.

Zobacz wideo "W życiu się nie spodziewałem, że to zajdzie aż tak daleko". Adam Bodnar startuje z Tuskiem

"Do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze trolli: Tak! Pedofile też mają prawa! Jak wszyscy inni przestępcy! Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila!" - zareagował we wtorek na platformie X (dawniej Twitter) prof. Jan Hartman.

Prof. Jan Hartman nie będzie kandydował z list Lewicy

W środę współprzewodniczący małopolskiej Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek przekazał, że prof. Jan Hartman nie tylko nie będzie liderem listy, ale nie będzie w ogóle kandydował z ramienia Lewicy.

Polityk kandydował już do Sejmu z list SLD w 2012 r., dwa lata później bezskutecznie walczył o mandat w Parlamencie Europejskim jako przedstawiciel komitetu Europa Plus Twój Ruch. W tym samym roku został usunięty z Twojego Ruchu w związku z kontrowersyjnym felietonem na temat kazirodztwa. "Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że ok. 10 proc. braci i sióstr ma wspólne doświadczenia seksualne. Wysokie są też odsetki epizodów seksualnych pomiędzy dwoma braćmi, dwiema siostrami. Nie widać jakoś wielkich nieszczęść, które by z tego miały wniknąć" - pisał prof. Hartman w 2014 r. W 2018 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Warszawy z listy SLD Lewica Razem.