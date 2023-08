Szef PKW przestrzega przed darciem kart do głosowania. "W tle jest odpowiedzialność karna"

Podczas środowej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że nie ma obowiązku pobierać trzech kart w dniu wyborów i referendum ogólnokrajowego. - Nie ma obowiązku, jeżeli byłyby łączne wybory do Sejmu, do Senatu i referendum, pobierać trzech kart. To jest wola wyborcy, czy otrzyma trzy karty, czy dwie, czy jedną - przekazał szef PKW. Poinformował także, że dotychczas zgłoszono 28 komitetów wyborczych, z czego 27 zarejestrowano.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjne decyzje Tuska. Wśród nowych Kołodziejczak, Wołoszański oraz Tajner

Szef PKW o darciu kart wyborczych i odpowiedzialności karnej. "Nie zachęcam"

Jak dodał Marciniak, wystarczy "podziękować" i powiedzieć komisji wyborczej, że chcemy otrzymać jedynie karty do Sejmu i Senatu. - Musi to być odnotowane, bo jest kwestia liczby kart, które są wydane - mówił przewodniczący PKW. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazał, że takie przypadki już się zdarzały. - W wyborach do jednostek samorządu terytorialnego mamy cztery karty do głosowania i to decyduje wola wyborcy, czy chce wszystkie karty, czy wybiera jakieś konkretne - wyjaśnił. Marciniak podkreślił, że fakt zrezygnowania z pobrania karty do głosowania nie będzie jawny. - To nie będzie jawne, bo jest to dokument wyborczy, który podlega ujawnieniu wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratury jeśli toczy się jakaś sprawa - powiedział.

Przewodniczący PKW przestrzegł przed niszczeniem kart wyborczych, bowiem podlega to karze do dwóch lat pozbawienia wolności na podstawie artykułu 248. punktu 3. Kodeksu karnego o przestępstwach przeciwko wyborom i referendom. Zapis taki istnieje również w ustawie o referendum ogólnokrajowym w Kodeksie wyborczym. - Nie zachęcam, już abstrahując od takiego nie do końca kulturalnego zachowania, do podarcia karty. W tle jest odpowiedzialność karna - mówił Marciniak. - Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną - dodał.

Referendum. PiS zmienił treść dwóch pytań

Sylwester Marciniak poinformował również, że w dniu wyborów będzie jedna urna na karty wyborcze i referendalne. - Będzie jedna urna, trudno wymagać od wyborcy, by wybierał, która urna jest referendalna, a która jest do Sejmu i Senatu - powiedział Marciniak. Jak podkreślił, "rolą PKW jest wzmacnianie udziału [obywateli - red.] w wyborach i referendum".

Przypomnijmy, wybory parlamentarne i referendum odbędą się tego samego dnia - w niedzielę 15 października 2023 roku. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00.

Znamy kalendarz wyborczy. O jakich terminach pamiętać? [DATY]