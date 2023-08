Awantura w Sejmie. Suski stanął w obronie premiera. Zniszczył posłom opozycji transparent

W środę posłowie zajmują się m.in. tematem referendum. W tej sprawie głos w Sejmie postanowił zabrać Mateusz Morawiecki. - Chciałbym zacząć od przytoczenia art. 125 Konstytucji. W sprawach wagi państwowej przeprowadza się referendum ogólnokrajowe. (...) Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że decyzje podejmowane są w gabinetach polityków, a my do tego, że decyzje zapadają w dyskusjach z Polakami - powiedział premier, atakując Platformę Obywatelską.

- Opozycja, która nie chce przeprowadzić referendum, nie powinna się nazywać demokratyczną - stwierdził. W pewnym momencie na sali posiedzeń zapanował kompletny chaos. Mateusz Morawiecki cały czas mówił, jednak był zagłuszany przez krzyczących parlamentarzystów. Ich z kolei próbowała uciszyć marszałkini Elżbieta Witek. Za mównicą stanęło dwóch posłów Lewicy - Krzysztof Śmiszek i Tomasz Trela - z tablicą, na której napisane było, od ilu dni Polska pozostaje bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wówczas podszedł do nich Marek Suski z PiS i zerwał kartkę z tą liczbą.

Zobacz wideo Sceny w Sejmie. Suski niszczy baner Śmiszka i Treli

Premier: Jak słucham Tuska, to wiem, że gdzieś na świecie umiera mała panda

Później sytuacja w Sejmie nieco się uspokoiła. Szef rządu kontynuował swoje wystąpienie. Stwierdził, że nie widział polityków opozycji na defiladzie wojskowej, która odbyła się 15 sierpnia w Warszawie. Przypomnijmy, że w wydarzeniu nie wziął również udziału wicepremier Jarosław Kaczyński. - To nie jest opozycja demokratyczna. To jest opozycja antydemokratyczna wobec PiS, które prowadzi działania w dialogu z Polakami. Dziś najbardziej boli ich referendum. Nie chcą, żebyśmy zapytali was o fundamentalne kwestie. Dlaczego tego się boją? Bo oni nie pytali. Czy pytali, kiedy zabierali OFE? Podnosili VAT? Wiek emerytalny? - pytał premier, a posłowie PiS krzyczeli: "nie!".

- Jak słucham Tuska, który mówi o polityce senioralnej czy społecznej, to wiem, że gdzieś na świecie umiera mała panda. Ze śmiechu oczywiście - zaznaczył Morawiecki i odniósł się do słów lidera PO, który wcześniej powiedział, że "unieważnia referendum". - Unieważniać, panie Tusk, to może pan sobie referendum w Niemczech, jeśli przyjaciele z Berlina pozwolą. Tu jest Polska i my przeprowadzimy referendum zgodnie z wolą Polaków - podkreślił.

- 15 października będzie największe święto demokracji od 30 lat. Jednego dnia będziemy mogli wrzucić kartę do urny, która będzie świadczyła o tym, jakiej polityki chcemy. Czy kontynuacji tego,, że w Polsce jest niski poziom bezrobocia, że nasz wielka polityka naprawy finansów działa, że wielka polityka obronna działa? Czy chcecie kontynuacji tego, co robił Tusk i PO? Wypychania milionów ludzi na emigrację, na bezrobocie i umowy śmieciowe? Drodzy Polacy, wybór należy do was. Nie dajcie się zmanipulować, zastraszyć. Każdy głos jest ważny. Zastanówcie się, komu służy PO. My służymy Polsce - zakończył Mateusz Morawiecki, który dostał owacje na stojąco. Politycy PiS zaczęli skandować: "tu jest Polska!".

