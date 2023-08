Morawiecki krytykuje start Agrounii z list KO. Pisze o "sympatyku Putina". Kołodziejczak odpowiada

W środę 16 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Podczas konferencji Donald Tusk ogłosił między innymi, że postanowiono "połączyć się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze". Tym samym obwieszczono, że Agrounia wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej.

Mateusz Morawiecki atakuje Agrounię: Zdradziliście polską wieś

Decyzję skomentował na portalu X (dawny Twitter) premier Mateusz Morawiecki. "Zdradziliście Polską Wieś. Teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie?" - napisał w swoich mediach społecznościowych szef polskiego rządu.

"Zdradziłeś Polskę, zdradziłeś rolników, a ciebie zdradzają twoje kłamstwa" - odpowiedział premierowi lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Agrounia na listach KO. Michał Kołodziejczak: Było wiele za i przeciw

Jak mówił podczas środowej konferencji Kołodziejczak, "dzisiaj mamy stan wyższej konieczności". - Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi - mówił podczas konferencji. - Widzę, co dzieje się z polską wsią, rolnictwem. I to nie jest sprawa tylko ludzi ze wsi. To stało się z polskim rolnictwem, a zaraz stanie się z innymi gałęziami gospodarki. Musimy obronić polską wieś i Polskę. Wierzę, że obronimy Polskę - stwierdził.

O samej decyzji startu z list KO powiedział, że to nie była dla niego "łatwa decyzja". - Ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy - dodał. - Było wiele za i przeciw, ale - po pierwsze - żaden głos nie może się zmarnować, a po drugie musimy pokazać wszystkim w Polsce, że mimo różnych spojrzeń, patrzymy w jedną stronę, w stronę przyszłości Polski, która będzie silna i bogata, a ludzie będą budowali ją razem. Jestem tutaj właśnie po to - powiedział Kołodziejczak. - Wygramy z PiS-em, ja wam to obiecuję - podkreślił. - Powtarzam, mamy stan wyższej konieczności. Ten projekt jest nieszablonowy - powiedział Kołodziejczak, wskazując na Tuska. - Ale ja zrobię wszystko, żeby był wiarygodny - zakończył.

