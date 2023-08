Kaczyński na pikniku wojskowym o Tusku: "Czyste zło". Brejza o prezesie PiS: Pęka psychicznie

Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął udział w poniedziałek w pikniku wojskowym pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" w Uniejowie w województwie łódzkim. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do przewodniczącego PO Donalda Tuska. - Ostatnio Tusk zaczął głosić, że jego formacja to jest szeroki sojusz, od Rozenka, współpracownika Urbana (....), a z drugiej strony według niego, to jest najgroźniejsze i najbardziej obrzydliwe, tam są ci, którzy kontynuować dzieło mojego śp. brata. Tam rzeczywiście jest grupka zdrajców spośród tych, którzy współpracowali w pewnym momencie z moim bratem. To są ludzie obrzydliwi, którzy po prostu zdradzili wszystko, którzy dla swoich karier są na wszystko gotowi - mówił prezes PiS.

- Tradycja mojego brata nie ma nic wspólnego z tym niszczycielem, który także jego niszczył w sposób cyniczny i niesłychanie wręcz brutalny. Nie ma nic wspólnego z Tuskiem. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce, to jest czyste zło. To jest oszustwo. Poszedł w tą stronę, że broni ubeków, gromadzi pod swoimi sztandarami różnego rodzaju ciemne elementy. Tylko po to, żeby wygrać i zrealizować plan niepolski, tylko biurokracji brukselskiej - dodał Jarosław Kaczyński.

Brejza o słowach Kaczyńskiego: Dzięki tej obsesji wygramy wybory

- Obsesja, obsesja, obsesja. Jarosław Kaczyński traci jakiekolwiek hamulce. Zachodzą w jego głowie bardzo niebezpieczne procesy, które promieniują na instytucje państwowe. Ta obsesja rozlewa się z głowy Kaczyńskiego na media rządowe, które powielają tę kampanię hejtu i nienawiści wobec Donalda Tuska, ale to Jarosławowi Kaczyńskiemu nie pomoże - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator KO Krzysztof Brejza. Jak dodał, "Koalicja Obywatelska dzięki obsesji Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory". - Jarosław Kaczyński pęka psychicznie, pokazuje swoją prawdziwą twarz - ocenił polityk.

"Jarosław Kaczyński wciągając wojsko w szczucie na opozycję, szczególnie na Donalda Tuska, próbuje zniszczyć autorytet i szacunek Polaków do polskich żołnierzy. Żołnierze to nie scenografia politycznych wieców, tylko obrońcy ojczyzny!" - skomentowała z kolei na Twitterze posłanka KO Katarzyna Lubnauer.