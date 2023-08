Językoznawczyni ocenia pytanie PiS-u ws. imigrantów: Nie da się odpowiedzieć "tak". To czysta manipulacja

W referendum zaplanowanym przez Prawo i Sprawiedliwość mają paść łącznie cztery pytania. Pierwsze ma dotyczyć "wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw", drugie "podwyższenia wieku emerytalnego", trzecie "mechanizmu przymusowej relokacji", a czwarte "likwidacji bariery" na granicy z Białorusią. Wnioskiem o zarządzenie referendum Sejm ma zająć się w czwartek. Docelowo Prawo i Sprawiedliwość chce, by odbyło się ono 15 października, a więc w dniu wyborów parlamentarnych.

To właśnie kwestia relokacji migrantów była powodem, dla którego w czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział organizację referendum. Jak przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki, pytanie ma brzmieć następująco: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

- Mam pełną świadomość tego, że chodzi o wybory, a nie o kwestię imigrantów albo uchodźców. Uderzyło mnie to, że PiS na twardo podchodzi do projektu unijnego rozporządzenia ws. relokacji, który, póki co jest uzgodniony na razie na poziomie ministrów, a do dalszych prac ma trafić dopiero później. Wcale nie jest powiedziane, że Unia Europejska przyjmie to w takim kształcie, ten projekt na każdym etapie może ulec zmianie. Nie sądzę, żeby politycy PiS nie wiedzieli, jaka jest ścieżka projektów unijnych, a skoro wiedzą, a mimo to nie podają faktów i straszą, to chodzi o czystą manipulację - komentuje w rozmowie z Gazeta.pl językoznawczyni dr Katarzyna Bednarska z Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Ekspertka o pytaniu referendalnym: Nie da się odpowiedzieć "tak"

Według ekspertki "proces prezentowania problemu jako pewnego zagrożenia prowadzi do polaryzacji postrzegania otoczenia przez Polaków". - Jesteśmy albo na tak, albo na nie. Zaczynamy wtedy postrzegać to wszystko w kategoriach przyjaciół albo wrogów. Zagrożenia mogą być realne lub wyimaginowane. Pytając o imigrantów, PiS stosuje terminy nacechowane negatywnie. W jednym pytaniu jest bardzo duże nagromadzenie tej negatywnej terminologii: "nielegalni imigranci", "przymusowy mechanizm", "narzucanie przez biurokrację". Pytanie zostało sformułowane w taki sposób, żeby się nie dało się odpowiedzieć "tak". To jest czysta manipulacja - mówi dr Katarzyna Bednarska.

- Wiele osób faktycznie przekracza granicę w sposób nielegalny, np. na granicy z Białorusią, we Włoszech lub Grecji. Te osoby nie mają wiz, paszportów. Natomiast nie można mówić o samym człowieku, że jest nielegalny. O nikim nie można mówić, że jest nielegalny. Jeżeli już ktoś pojawia się w danym kraju i trafia do różnych organów pomocowych, to staje w obliczu całego procesu legalizacyjnego - dodaje językoznawczyni.

Zdaniem dr Katarzyny Bednarskiej sformułowanie "biurokracja europejska" również nie zostało użyte przypadkowo. - Słowo "biurokracja" jest kojarzone w Polsce zawsze negatywnie jako coś, co nas trzyma w kagańcu, do czego musimy się dostosowywać. A Polak, wiadomo, jest uparty i zawsze będzie robił na przekór - mówi ekspertka.

Językoznawczyni wskazuje, że w spocie opublikowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego szef rządu wspomina o "gwałtach, zabójstwach, podpaleniach, demolowaniu ulic, dzielnicach grozy". - Jeżeli ktoś nie ma wyrobionego zdania na ten temat, to bardzo łatwo to zdanie sobie wyrobi na podstawie tego spotu. Sama forma spotu jest bardzo interesująca, wręcz tabloidowa - zaznacza.

- Oczywiście nie chcę porównywać PiS-u bezpośrednio do Hitlera, ale gdyby Hitler nie zaczął występować w latach 30. i nie przekonywał ludzi, że żydzi są winni zapaści w kraju, to nic by się potem nie wydarzyło, Język, oprócz tego, że jest narzędziem do komunikacji, kreuje rzeczywistość, a więc może służyć do wywoływania negatywnych zjawisk - podkreśla dr Katarzyna Bednarska.

Językoznawczyni ocenia, że Polacy przyzwyczaili się już do ostrych sformułowań używanych przez polityków. - Kiedyś, gdy Lech Kaczyński powiedział o pewnej dziennikarce "ta małpa w czerwonym", to wszyscy byli oburzeni, mówiło się o tym we wszystkich mediach. Dziś wiele osób by nawet tego nie zauważyło. Język polityki się zaostrza, nie tylko w Polsce. Potrzebujemy coraz mocniejszych bodźców, żeby reagować na cokolwiek. Pytanie, czy kiedyś dojdzie do tego, że posłowie będą rzucać bluzgami z mównicy na prawo i lewo. Nie jest to wykluczone - podsumowuje.