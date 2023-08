Początkowo nie było wiadomo, po co to referendum z wyjątkiem tego, że się odbędzie, bo w PiS nikt nigdy Jarosławowi Kaczyńskiemu nie odmawia. Dziś, po publikacji wszystkich czterech pytań oraz formy tej publikacji wiemy już wszystko. Oto 7 najważniejszych rzeczy, które rzucają się w oczy przy tym "referendum".

1. Tu nie chodzi o pytanie Polaków o zdanie

- Dla nas decydujący jest zawsze głos zwykłych Polaków - deklarują wspólnie Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki oraz Mariusz Błaszczak w swoich spotach prezentujących pytania referendalne. Całej akcji towarzyszy też hashtag #PolacyDecydują.

Tymczasem na temat każdej z kwestii referendum - czy się to komuś podoba, czy nie - znane jest zdecydowane zdanie Polaków.

W sprawie relokacji migrantów - zdecydowany sprzeciw (74 proc. w badaniu Pollster dla "Super Expressu"). W sprawie wydłużenia wieku emerytalnego - zdecydowany sprzeciw (65 proc. w badaniu Pollster dla "Super Expressu"). W sprawie dalszej prywatyzacji - zdecydowany sprzeciw (77 proc. w badaniu Social Changes dla wPolityce.pl). W sprawie budowy muru na granicy w Białorusią - aż 57 proc. jest za (SW Research dla "Rzeczpospolitej").

Oczywiste też jest, co o zdaniu Polaków pomyśleliby politycy PiS, gdyby niewdzięczny naród zagłosował za "wyprzedażą przedsiębiorstw", podniesieniem wieku emerytalnego, relokacją migrantów czy rozbiórką muru.

O co więc chodzi? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o Donalda Tuska, ale nie tylko. Od szefa PO jednak zacznijmy.

2. Bez obsesji Kaczyńskiego na temat Tuska tego "referendum" by nie było

Sztab PiS wypuścił cztery filmy - po każdym na jedno pytanie. W pierwszym spocie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego Donald Tusk pojawia się w 23 sekundzie nagrania. W drugim spocie (Beaty Szydło) Donald Tusk występuje już w 1 sekundzie. W spocie Mateusza Morawieckiego Donald Tusk pada w 13 sekundzie, a w spocie Mariusza Błaszczaka dopiero w 25 sekundzie. Dodajmy, że Donald Tusk jest jedynym politykiem, który jest wymieniany z nazwiska przez narratorów spotów.

Dodatkowo spoty rysują obraz Tuska jako największe zło życia publicznego. Anty-Tuskowa obsesja każe wręcz Mateuszowi Morawieckiemu nazwać szefa PO "największy zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa". Nie Władimira Putina, nie potencjalną katastrofę w zaporoskiej elektrowni atomowej, ale Donalda Tuska.

- Nie pozwólmy, aby Tusk, jako wysłannik elit brukselskich zdemolował bezpieczeństwo - mówi w spocie Morawiecki nie precyzując, jak zająć się tym "największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa". W nieodpowiednich rękach i umyśle to propagandowe ziarno może wydać bardzo tragiczny owoc. Ale po co się przejmować, my tylko walczymy o władzę.

3. To będzie pierwsza w historii III RP oficjalna agitacja partyjna w lokalu wyborczym

Referenda były czasami łączone w Polsce z wyborami. Nieważne jednak czy pytano o nową konstytucję, okręgi jednomandatowe czy wejście do Unii, język pytań niczego nie narzucał. Tu jest inaczej. Mamy więc decydować o "wyprzedaży przedsiębiorstw" czy "przyjęciu tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską". Przez niedopatrzenie tylko w tekście wprost nie pada nazwisko Tuska. Każdy, kto przyjmie kartę z pytaniami w lokalu wyborczym, dostanie druk z propagandą partyjną.

Ordynacja wyborcza zabrania surowo agitacji w lokalach wyborczych. Dodatkowo agitacji nie mogą prowadzić członkowie komisji wyborczych, a to oni będą przecież wydawać karty z propagandowymi pytaniami wyborczymi pod karą grzywny. A to się de facto będzie dziać 15 października. Każdy członek komisji wpadnie w tę pułapkę - albo odmówi wykonania obowiązków i złamie prawo, albo uczestniczył w kampanii wyborczej PiS i też złamie prawo.

Nie będzie też zaskoczeniem finansowana z budżetu państwa "kampania profrekwencyjna". To nie będą w pełni wolne wybory, a "referendum" pozwoli PiS jeszcze bardziej rozwiązać worek z przepalanymi na agitację pieniędzmi.

4. To pułapka na wszystkich wyborców

Każde rozwiązanie, które nie będzie odmową przyjęcia karty do głosowania, będzie sprzyjać referendum i nabijać frekwencję. Weźmiesz kartę i oddasz głos nieważny - podbijasz frekwencję. Weźmiesz i oddasz pustą, podbijasz frekwencję. Weźmiesz i zje ci ją pies szkolnego woźnego - podbijasz frekwencję. Wiele osób zrobi to wszystko bez świadomości, że realizuje plan sztabu Kaczyńskiego.

Dodatkowo wyborcy PiS także traktowani są jak owce, które trzeba zagonić do wyborów. Tu nie chodzi o ich zdanie (patrz pkt 1), ale o przyciągnięcie ich antypolskim i Tuskowym zagrożeniem do urn. Prezes martwi się, że zmęczony tymi 8 latami elektorat zostanie w domach. Więc postanowił zapędzić go batem państwowej propagandy. Dlaczego?

5. Bo PiS nie ufa nawet własnym wyborcom

Jarosław Kaczyński i PiS mają określoną wizję świata opartą na pielęgnowaniu własnych lub uważanych przez własne krzywd oraz totalnej nieufności do świata. Także wobec własnych wyborców. Stąd w spotach reklamujących referendum Polacy jasno dowiadują się, którą kratkę należy zaznaczyć - stąd specjalna animacja przy każdej "prawidłowej" odpowiedzi. Bo dla nas "może decydujący jest głos Polaków", ale dopilnujmy, żeby ten głos był taki, jak trzeba.

6. Bogdan Rymanowski ma temat do przemyśleń

Dziennikarz Polsatu i prowadzący poranne rozmowy w Radiu ZET dwukrotnie wraz ze swoimi gośćmi - jako jedyny dziennikarz - występuje w spotach PiS [zarząd Grupy Eurozet, nadawcy Radia ZET nie wyklucza podjęcia kroków prawnych za bezprawne wykorzystanie fragmentów programu - red.]. W wideo o "wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw" Jarosław Kaczyński odwołuje się do rozmowy Rymanowskiego z wiązanym z PO ekonomistą Bogusławem Grabowskim, z którego dziennikarz Polsatu wyciąga opinię o koniecznej prywatyzacji Orlenu. Mariusz Błaszczak z kolei korzysta z wypowiedzi Janiny Ochojskiej (działaczka i europosłanka PO), od której Rymanowski domagał się odpowiedzi "tak/nie" na pytanie o mur na granicy.

Dlaczego akurat Bogdan Rymanowski? Dlaczego akurat jego audycja? Dziennikarz ma materiał do przemyśleń, dlaczego propaganda państwowa tak łatwo wciągnęła fragmenty jego rozmów i czy zamierza teraz zareagować.

7. Cztery razy "nie" po 8 latach rządów

W komediach romantycznych wszystko zasadza się na tym, żeby w finale powiedzieć tak. Polska w ósmym roku rządów PiS to jednak nie komedia, a na pewno nie romantyczna.

Jest pewnym symbolem, że dwie kadencje partii Kaczyńskiego kończy się referendum, gdzie wszystkie "prawidłowe" odpowiedzi to "NIE".

Wszystkie referenda w III RP skupiały się na przyszłości i tym, co możemy zrobić. Wejść do Unii, przystąpić do programu powszechnego uwłaszczenia, przyjąć konstytucję czy okręgi jednomandatowe. Prawo i Sprawiedliwość tymczasem wymaga opowiedzenie się przeciwko: złodziejskiej prywatyzacji, podniesieniu wieku emerytalnego, przyjęciu mechanizmu relokacji i rozbiórce muru na granicy. Wszystkie te kwestie, jak każde, powinny być w demokracji tematem debaty.

Problem w tym, że referendum planowane przez PiS to nie jest ani demokracja, ani debata.